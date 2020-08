Rosario Castillo habla de "Roma" su proyecto junto a Mauricio Rodríguez por streaming

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rosario Castillo está feliz. Cuando se conoció el primer caso de coronavirus en nuestro país y mientras la gente salió a comprar papel higiénico, Rosario comenzó a pensar qué podía hacer para este tiempo. Así comenzó a dibujar lo que terminaría convertiéndose en “Roma”, proyecto que se estrenó el pasado jueves a través de Facebook, donde la conductora junto al escritor Mauricio Rodríguez hablan sobre cultura, libros y películas. En esta entrevista con Sábado Show, Castillo habla de este formato novedoso que le dio libertad para ser ella misma.

—Cómo estás?



—Muy feliz. No puedo estar más feliz con este proyecto.

—Tenés un proyecto nuevo, “Roma”, en Facebook. ¿Cómo surge la idea?



—Cuando llegó el coronavirus, yo soy una de esas personas que cuando peor está la situación puntual, más me pienso, me desafío e invento., Tiene que ver con la resiliencia y mis genes, creo yo. Pero en marzo dibujé esta posibilidad.

—¿Tenías claro que iba a ser para transmitirse por Facebook?



—En ese momento no sabía si iba a ser un vivo, iba a ser en Facebook, lo empecé a dibujar. Y cuando lo terminé me dije: tiene que ser para dos, y fui derechito a Mauricio Rodríguez.

—¿Lo conocías a Mauricio?



—No, ahora somos amigos. Yo lo veía en sus dos facetas en televisión y también lo leía porque tiene un semanario cultural y había leído varios de sus libros. Entonces me dije: es con Mauricio, y en cuanto nos contactamos este producto empezó a crecer de una manera que estoy sorprendida porque es un desafío estar en nuevas plataformas. hay que estudiar lo que hace al lenguaje nuevo. Si bien es audiovisual y los dos venimos de la tele, no se remite a la televisión. Tiene otros comportamientos, hay que saber de otras cosas, es otro lenguaje. Y es un lenguaje de vanguardia.

—¿Sentiste miedo por empezar en una plataforma?



—Hoy, una señora de mi edad no se metería a hacer contenidos culturales en una plataforma, te lo puedo asegurar.

—Creo que no se pondría a hacer contenidos, en general.



—Ni culturales ni nada de nada. Pero a mí es lo que cada día me explota la cabeza, saber los desafíos a los que me tenía que enfrentar a diario durante los sesenta días que decidimos hacer Roma.

—Y el proyecto fue creciendo tanto que ya tienen a dos realizadores audiovisuales en el equipo.



—No puedo creer todo lo que nos fue cayendo cuando decidimos iniciar este proyecto. No creo en las casualidades, creo que hay razones para que empezaran a llegar dos geniales realizadores audiovisuales como Cacho Bagnasco y Sergio Miranda.

—¿Cuál fue la función de ellos en todo esto?



—Nos marcaron la estética del contenido primero y la estética nuestra después. Luego, por una absoluta casualidad que no creo en ellas, me comunico con Hernán Tajam para ver si nos podía facilitar las luces para este proyecto. Y en un momento de locura le pregunté: “¿no tendrás un lugarcito en tu estudio para que podamos salir de allí?”, y me respondió que sí. Nos dio su sala privada de proyecciones, y yo pensaba: “me muero”. Así que no van a ser los vivos normales que salen con la bombacha atrás, o el cable que cae de la cámara, ni con el perro ladrando. van a ser vivos profesionales con audio y luces cuidadas.

—Así que todo cuenta con un gran nivel de cuidado.



—Sí, y no sabés la última. Cuando fuimos a hacer la primera prueba de luces y demás, estaba la mano derecha de Tajam, una mujer que sabe mucho de la diferencia entre vivos, streaming, sabe todos los lenguajes. Y nos dijo: “no van a salir en vivo, les voy a hacer toda la infraestructura para que salgan en streaming”. Es decir, los vivos serían la palabra de Mauricio y yo, pero en el streaming podemos meter entrevistas, videos y se convierte en un programa. Pero lo más alucinante es que hace poco más de una semana llamaron a Mauricio, sin haber estrenado el programa, lo llamaron de una pantalla grande y nos ofrecieron 13 capítulos para hacer desde octubre. Sin habernos visto nunca, nos ofrecen hacer 13 capítulos. O sea, no tengo por dónde explotar de la felicidad.

—¿Cómo dormis?, ¿lográs descansar de tanta emoción?



—Duermo dos horas y medias por día, a mitad d ela tarde me quedo sin voz, pero con una felicidad imponente. Porque además tengo colegas que han respondido para darnos algo de difusión. No puedo creer, no doy crédito porque soy la única loca que el 13 de marzo, cuando vino el covicho, empecé a proyectar.

—Además es un proyecto personal, nacido de tu cabeza.



—Sí, eso es lo más importante, es un proyecto personal. Es de Mauricio y mío, lo vamos a monetizar porque es un proyecto profesional, Y es mi primer proyecto, porque siemper dependí del cheque de un canal o radio, y esta es la primera vez que dependemos de nosotros mismos.

—¿Cómo te sentís al saber que todo depende de vos?



—No lo puedo creer. Es una mezcla de miedito, porque es una situación atípica mundialmente. no sé si cuando salga al mercado se me van a cerrar las puertas, o como ahora, se me van a abrir todas las puertas. Por suerte tengo muchos años de cumpleaños y muchos amigos en diferentes áreas que me quieren apoyar. Por eso pienso que no puede salir mal. Van a ser difíciles los siguientes pasos, cuando tengamos que salir a vender. Pero también hice tele donde tuve que salir a convencer a los auspiciantes. Lo mismo me pasó cuando hice radio, pero ahora es el proyecto de mi vida. Rodos los días creemos más en este sueño y ya pensamos que vamos a ser una agencia de contenidos donde tengamos presentadores de todas las edades. Eso es más a futuro.

—Este proyecto ya te hace pensar, no solo en mañana, también en el mes que viene, y más adelante también.



—Exacto. Yo soy así, pero a veces te ponés a pensar que en medio de una pandemia, ¿cómo me reprogramo?, porque es el mundo entero el que está mal. Y cuando pensás que de esta no salís, no podés, cada día surge una noticia nueva y una confirmación de que estamos por buen camino. Por eso no lo puedo creer. Anoche, en el estudio de Tajam nos pusimos a analizar la cantidad de seguidores que es el punto fundamental para la venta. Porque ahora la gente te dice: a qué bien sus nombres y carreras, per ¿cuántos seguidores tienen?. Entonces nos dijeron que teníamos que crear una fan page que se mueve de otra manera que mi Facebook personal. Y a las cuatro horas de haber abierto la página, y sin que nadie sepa de este proyecto ya sumábamos más de 500 personas. Ya grabamos un video donde explicamos lo que vamos a hacer, un video corto donde contamos lo que vamos a hacer, y también fue un video de prueba de audio y video que tendrá mucho para corregir.

—El nombre, Roma deriva de las primeras letras del nombre de ustedes, ¿no es así?



—Sí, Roma está compuesto en parte por Rosario y Mauricio. También por la conocida frase que “todos los caminos conducen a Roma”, por la palabra romería que significa lugar de encuentro. Así que son todas estas motivaciones y ya tenemos dominio y logo que está muy lindo. Creo que nada más se puede pedir en estos momentos.

—¿Por qué hacer un programa cultural?



—Porque Mauricio tiene el palo cultural, es gestor cultural, ha publicado 10 libros que tienen que ver con la música y cultura del Uruguay. Y yo en realidad, en lo más profundo de mi ser tengo un perfil cultural que tal vez no es el más conocido por la televisión, porque me pidieron que hiciera otras cosas y me fui ajustando a las necesidades de los patrones. Por eso estoy feliz de tener mi propio proyecto. Y no sabés lo bien que nos llevamos con Mauricio, porque entre los dos manejamos un target o un perfil de seguidores muy completo. Mauricio trabaja con personas de 30 a 50 años, y yo de 40 a 60 años, así que entre los dos abarcamos entre los 30 y 60 años.

—En Roma también cambias tu apariencia. ¿A qué se debió?



—Cacho y Sergio me cambiaron. Me dijeron: basta de la melena y el cerquillo, ya fueron 30 años de verte así. Agarrá tus rulos, levantátelos y estilizá el cuello. Me dijeron que use lentes de sol, como Karl Lagerfeld, y la camisa como Carolina Herrera. Yo pensaba, no puedo más, pero les hice caso en todo. Porque para algo uno tiene amigos que son maravillosos en lo suyo: para hacerles caso.