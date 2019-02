Más de Rocky, Shyamalan y una japonesa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Creed 2: Defendiendo el legado.

En las películas de boxeo, uno más o menos sabe de antemano qué pelea va a perder y cuál va a ganar el protagonista. El tema pasa entonces por el contenido o el contexto en el que los combates tienen lugar, que es lo que en definitiva definirá el interés del film. En este caso se trata de personajes conocidos porque hubo una Creed 1, por lo que ya sabemos quién es el protagonista (Adonis, hijo de Apollo Creed), y porque esa película traía además personajes conocidos de la saga Rocky, como el propio Rocky Balboa y Apollo (aunque solo se lo nombrara). En esta segunda entrega, siguen apareciendo emblemáticos personajes del mundo Rocky, como el malvado boxeador ruso Drago y su esposa (Brigitte Nielsen, que fuera pareja de Stallone). Precisamente Drago quiere cobrarse venganza de la humillación sufrida por la derrota ante Rocky en su propio país haciendo que su hijo le gane al nuevo protegido de su vencedor. La cosa se complica más porque Adonis es además el hijo del boxeador a quien Drago mató literalmente en el ring. Viktor Drago es presentado como una mole que no habla, solo golpea para descargar un dolor que lleva muy adentro, por lo que Adonis deberá apelar a armas como su rapidez para vencerlo. Con eso igual no basta, hacen falta los consejos de un buen coach. Entre los vaivenes de la relación entrenador-discípulo, a los que se suman los temas personales del protagonista (casamiento, paternidad), avanza una historia muy clásica que no por eso deja de ser entretenida y tenernos en vilo con cada golpe. Stallone en piloto automático con el personaje que mejor le sale, logra seguir emocionando aunque se repita en temas como la relación con la difunta Adrian. Queda algún que otro cabo suelto (familiar sobre todo) como para que haya Creed 3 y no estaría mal, es una buena saga.

Título original: Creed II | Director: Steven Caple Jr. | Elenco: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Dolph Lundgren, Florian Munteanu | Género: Drama | Origen: Estados Unidos | Duración: 130’ |***





Glass.

Cierre de la trilogía que Shyamalan comenzó hace 20 años con El Protegido y continuó en 2016 con Fragmentado. David Dunn (Willis) era el protagonista de la primera como inexplicable sobreviviente de un accidente de tren, en tanto Kevin (James McAvoy) dominaba la segunda con sus múltiples personalidades. Ahora es el turno de Glass (Samuel L.Jackson), el hombre con huesos frágiles. Los tres son personajes de cómics, ¿son superhéroes? En esta historia se dará la respuesta, pero para ello habrá que atravesar un trayecto que se torna bastante lento y hablado en su inicio, y recién se pone interesante en la segunda mitad, cuando todo empieza a cobrar sentido. Poco más se puede decir sin arruinar un relato que sale bastante airoso teniendo en cuenta los recientes antecedentes de su director.

Título original: Glass | Director: M. Night Shyamalan | Elenco: James McAvoy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Sarah Paulson, Anya Taylor-Joy, Shayna Ryan | Género: Thriller | Origen: Estados Unidos | Duración: 129’ |***

Nuestra hermana menor.

La vida de tres hermanas que casi se han criado solas desde que su padre se fue con otra mujer, cambia al llevarse a vivir con ellas a su hermana de 14 años cuando el hombre muere. Esta última es hija de la segunda mujer -fallecida-, pero no de la última esposa. Suzu se irá incorporando de a poco a la rutina de sus hermanas, que comparten una casa vieja con muchos recuerdos en la que las comidas son puntos importantes. El licor de ciruela y los platos con pescado serán excusas para ir creando los lazos que Suzu necesita y que a sus hermanas les servirán para reconciliarse con un padre ausente. El director es el de Somos una familia, Palma de Oro en Cannes y nominada al Oscar a Film Extranjero. Es un despliegue de dulzura (sin empalagar), amor por los detalles y reivindicación de la importancia de la familia. Podría durar un poco menos, pero no importa porque cada minuto aporta algo. Estrena el jueves 7.

Título original: Umimachi Diary (Kamakura Diary) | Director: Hirokazu Koreeda | Elenco: Haruka Ayase, Masami Nagasawa, Kaho, Suzu Hirose, Ryo Kase, Ryôhei Suzuki | Género: Comedia/Drama | Origen: Japón | Duración: 128’ | ****