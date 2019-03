A las risas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La vicepresidenta Selina Meyer intentará una vez más convertirse en la Presidenta de los Estados Unidos. Lo logre o no, ya se sabe que será el último año para la comedia protagonizada por Julia Louis-Dreyfus (57 años), actriz que viene de superar un cáncer de mama, situación que retrasó la llegada de la séptima temporada de Veep.



Los siete capítulos que darán cierre a esta hilarante comedia, de mucho humor político y sarcasmo, estarán en pantalla de HBO a partir de mañana, todos los domingos a las 23:30.



La serie creada por Armando Iannucci, sigue la ajetreada cotidianidad de la vicepresidenta Meyer, apagando incendios políticos y equilibrando una agenda pública cargada con una vida particular intensa.



Claro que la mayoría de las veces las cosas no le salen bien, y eso es tanto culpa suya como de su peculiar equipo. En él se encuentran los personajes interpretados por Anna Chlumsky, Tony Hale, Matt Walsh, Timothy Simons, Reid Scott, Sufe Bradshaw y Gary Cole, entre otros.



¿Podrá Selina librarse de años de fallas y escándalos? Por lo pronto, la serie se despide con varios premios Emmy en su haber, entre ellos los destinados a la Comedia, a su protagonista y a uno de sus actores (Tony Hale), así como siete nominaciones al Globo de Oro.



Se va a extrañar a Selina y compañía. “Amo a estas personas, y amo el programa y todo lo que conseguí gracias a él”, dijo Julia a pocos días de terminar las grabaciones y convencida de que ahora su esfuerzo está en lograr que todos los estadounidenses puedan acceder a todos los tratamientos médicos más allá de sus costos.



Asesino actor.

Barry Berkman (Bill Hader) es un asesino a sueldo que, por accidente, termina en un taller de teatro dirigido por el maestro y gurú Gene Cousineau (Henry Winkler). Eso le sirve como escape para la depresión que está atravesando, la que lo hace cuestionarse varias cosas.



En la segunda temporada de Barry, que HBO estrena mañana, a las 23 horas, Barry se encuentra en una etapa mucho más oscura, en la que busca cerrar interrogantes sobre las consecuencias de su vida pasada como asesino a sueldo. Todavía se sigue cuestionando si es una buena persona, mientras prepara una nueva obra de teatro junto a Sally y NoHo Hank. Y se agrega el hecho de que ahora también lo persigue la Policía.



En la última entrega de los Emmy, Bill Hader y Henry Winkler se quedaron con las estatuillas a Mejor Actor de Comedia y Mejor Actor de Reparto de una Comedia respectivamente. Ambos, junto a la Comedia, también fueron candidatos al Globo de Oro.



El elenco se completa con Stephen Root, Anthony Carrigan y Sarah Goldberg.

No está anunciada como el fin, así que es de esperar que haya más temporadas de Barry tras este segundo año.