El Rey de los Mares reclama su trono

Solo el verdadero Rey de Atlantis puede empuñar el Tridente Perdido de Atlan. Actualmente está en poder de Orm, hijo de la reina Atlanna (Nicole Kidman) y del rey Orvax. Por ahora su reinado no ha causado problemas, pero indignado con la contaminación que el mundo de la superficie le está causando al planeta Tierra, se le ha puesto en la cabeza vengarse. En realidad, lo que quiere es convertirse en Amo del Océano, para lo cual deberá contar con el apoyo de los siete reinos submarinos.



Solo un individuo puede impedírselo: su medio hermano mayor Arthur. Este es hijo de Atlanna y del humano Tom Curry, y francamente poco le importa lo que ocurre tanto en la superficie como en el mundo submarino. Por lo que la princesa Mera deberá convencerlo de que abandone esa actitud displicente y use sus poderes para salvar al mundo.



“Arthur se da cuenta de que debe detener a Orm y la única forma de hacerlo es embarcarse en esta enorme cruzada, esta travesía épica. Esa es la parte más cool porque tiene un tono similar al de Romancing the Stone (En busca de la esmeralda perdida), que me encanta”, señala Jason Momoa sobre Aquaman, el superhéroe de DC Comic que ya cuenta con su película, la que en Uruguay se estrena el próximo jueves.



Dirigida por James Wan, tiene en su elenco a actores de la talla de Nicole Kidman y Willem Dafoe en roles secundarios, mientras que Amber Heard es Mera, que luchará codo a codo con Aquaman para que consiga su objetivo. “Amber es increíble”, dice Momoa. “Tuvimos una gran conexión, nos llevamos extremadamente bien. Básicamente somos los dos yendo a todos lados en esta búsqueda y fue súperdivertido. Y los dos personajes son brutales. Con su habilidad con el agua, Mera podría matar a Arthur. En serio, tiene un poder increíble”.



“Creo que es una versión de Aquaman muy fresca, moderna, cool, y totalmente distinta, que va más allá de lo que esperaríamos de los cómics, pero que se mantiene fiel a ellos al mismo tiempo”, apunta por su parte Heard.



Si bien Aquaman surgió en 1941, la historia que se narra en la película, escrita por Wan y el productor ejecutivo Geoff Johns, está inspirada en el cómic de Johns, Aquaman, de The New 52, una serie de revistas de 2011 en la que DC relanzó su línea de súperhéroes.



Identificación.

Nacido en Honolulu, Hawaii, Jason Momoa (39 años) tiene varios puntos en común con Aquaman.



“Creo que la razón por la que Jason conectó con el personaje es porque el mismo proviene de dos mundos”, explica el director Wan, quien también creció dividido entre dos culturas distintas “Jason es un hawaiano que creció en la región central conservadora de Estados Unidos. Jamás se sintió del todo integrado en ninguno de ambos mundos. Y eso es algo que comprendo, siendo un asiático nacido en Malasia que se crió en Australia. Aunque tuve una fuerte crianza australiana, también retuve mi linaje chino/malasio”.



Momoa también da su opinión al respecto. “Como Arthur, soy un mestizo, dividido entre Iowa y Hawaii, así que definitivamente pude identificarme con ese elemento. Y de las Filipinas a Hawaii, a Tahití y Fiji… Muchas islas tienen a sus celebrados dioses acuáticos. Esa parte resonó conmigo de forma instantánea”, recuerda.



Y eso no es todo. “Estudié biología marina en Iowa”, añade el actor, sacando aún más comparaciones entre él y el personaje que interpreta. “Sorprendentemente, había este campus en medio de Des Moines, y era todo sobre la vida acuática; tiburones, anguilas, etcétera. Siendo isleño, realmente amo el océano. Es algo que me aterra por completo y, al mismo tiempo, me atrae. Es relajante. Evolucionando siempre, en constante movimiento. Como el fuego, puedes perderte mirándolo. La mente se mantiene entretenida con él”, agrega quien en los ratos libres del rodaje surfeaba en las olas del Pacífico sur, en las afueras de la casa alquilada en la Costa Dorada de Australia.



“En la Polinesia, el tiburón es el protector de nuestra familia. Le llaman el mana, el poder sobrenatural. Tuve un sueño en el que yo surfeaba y veía un gran tiburón. Le decía: ‘Oye hermano, ¡soy uno de ustedes!’. Desearía poder hablar con los peces, con los tiburones. Claro, ahora que soy Aquaman...”, bromea.



¿Y cómo es Aquaman? “Es muy bravucón, pero también siente compasión e incluso miedos”, describe Momoa. “Es un buen hombre, pero lo que lo hace realmente grandioso es que solo él puede unir a dos sociedades distintas porque es un atlante y el elegido. Y sin embargo, lo que lo hace humano, e incluso humilde bajo toda esa fanfarronería, es que sabe que no se siente listo para eso”.