Al rescate

“Tokio, ¡sos un genio, una diosa!”, eso le gritaban a Úrsula Corberó en la discoteca de Uruguay en la que recibió Año Nuevo en 2018. “Qué suerte que todas las personas que han visto la serie estén aquí en Uruguay”, le comentó ella a su novio, el Chino Darín, sin imaginar el fenómeno que estaba ocurriendo en Netflix con la serie que ya se había emitido por Antena 3 de España con un nivel de popularidad mucho más moderado.



La anécdota fue contada por la actriz española a la revista Semana de Colombia, unos de los medios invitados por la producción a recorrer los estudios de la Ciudad de la Tele, en Tres Cantos, cerca de Madrid, donde se rodó la tercera temporada de La casa de papel, que desde el próximo viernes disfrutaremos por Netflix.



Tal como se ha visto en el tráiler, Rio (Miguel Herrán) es apresado y eso hace que su novia Tokio pida ayuda a El Profesor (Álvaro Morte), que decide volver a reunir a la banda para rescatarlo. Tailandia será el punto de encuentro de Nairobi (Alba Flores), Denver (Jaime Lorente) y Helsinki (Darko Peric). A ellos se sumarán dos mujeres que han cambiado de bando: la expolicía y hoy pareja de El Profesor, Raquel Murillo (Itziar Ituño), que pasa a llamarse Lisboa, y la exrehén Mónica Gaztambide (Esther Acebo), que adopta el seudónimo de Estocolmo. También serán parte del nuevo plan Palermo (el argentino Rodrigo De la Serna), Marsella (Luka Peros) y Bogotá (el colombiano Hovik Keuchkerian). Y, como frutilla de la torta, tenemos la reaparición de Berlín (Pedro Alonso).



Además, Najwa Nimri, nominada recientemente al Goya por ¿Quién te cantará?, será la policía encargada de darles captura.



¿Cuál es el nuevo plan? Pues nada menos que robar el Banco de España, una fortaleza inexpugnable para cualquiera que lo intente... al menos hasta ahora.



Expectativa.

“Mantenemos el ADN de La casa de papel, que se enfoca en los personajes, las transgresiones, la identidad y muchos elementos de la comedia negra”, señaló a la prensa el creador, productor y guionista de la serie, Alex Pina, adelantando lo que se vendrá.



“No es un programa realista, aunque lo pretende. Es un cuento alegórico, lleno de símbolos, y por eso la careta de Dalí y el overol rojo son cosas que la gente puede hacer suyas para cualquier lucha”, apuntó por su parte Jesús Colmenar, el director.



“Entramos a un banco a robar, somos violentos, tomamos rehenes, pero ello no está por encima de que somos seres humanos con intenciones más o menos nobles”, agregó Alba Flores, alias Nairobi, destacando que la historia vuelve a emplear uno de los ingredientes de las primeras temporadas, ese que marca que no hay malos-malos ni buenos-buenos. un aspecto clave que permitió que los espectadores se encariñaran tanto con un grupo de ladrones al punto de no desear nunca que los apresaran. ¿Será igual en esta nueva temporada?