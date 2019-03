Repartidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“¡Sinceramente es bastante estresante!... ¡Qué gracioso! ¡Tengo un Oscar!”, decía entre confundida, emocionada y muy sorprendida Olivia Colman al recibir el premio quizás más inesperado de la noche. Si bien todos las predicciones apuntaban a Glenn Close (La buena esposa), tampoco era descabellado pensar que la protagonista de La Favorita se quedaría con la estatuilla a Mejor Actriz. Y desde ese desconcierto fue la que más hizo reír con su discurso.



Lo demás estuvo dentro de lo esperado en una ceremonia a la que cada año se la acusa de aburrida, ¿pero qué más se puede hacer en una entrega de premios? Tal vez esperar que aparezca una Lady Gaga y un Bradley Cooper protagonizando el momento más romántico de la noche, o que Tina Fey, Amy Poehler y Maya Rudolph tengan más minutos en el escenario porque ellas se merecen más que nadie ser las anfitrionas de una gala como esta. Junto a Ellen DeGeneres han demostrado ser las únicas que saben cómo hacerlo.



Después es esperar que los premiados se inspiren en sus discursos, que por lo general vienen preparados de casa y suenan a muy armados. O que haya reacciones imprevistas, como Spike Lee subiéndose a upa de Samuel L. Jackson.



Con menos espacios para monólogos chistosos porque no había maestro de ceremonia y porque el objetivo era acortar la gala, pero sin renunciar a los segmentos clásicos, como el In Memoriam o la interpretación de las canciones candidatas (quieran o no son momentos que generan algo diferente), se fue una nueva noche del Premio de la Academia que, aunque mucho se critique, sigue convocando espectadores -menos, es verdad- y dando lugar a todos los comentarios posteriores que tanto disfrutamos.