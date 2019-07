No más rejas: esta semana llega la última temporada de "Orange is the new black"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La sexta temporada terminó con Piper Chapman (Taylor Schilling) recuperando su libertad. Lo que seguirá será ese proceso de adaptación en un mundo para el que, primero que nada, será una expresidiaria. Eso no ayudará ni al momento de conseguir trabajo, ni cuando deba relacionarse con la gente común y corriente.



Esta será una de las puntas de la séptima y última temporada de Orange is the new black, la primera comedia que estrenó Netflix y que, junto con el drama House of Cards, se convirtió en buque insignia de la plataforma de streaming.



El final llega con trece capítulos de una hora en los que el tema de la inmigración estará más presente que nunca porque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) comenzará a funcionar dentro de Polycon. Su primera “víctima” fue Blanca (Laura Gómez), pero habrá más reclusas que deberán padecer las nuevas formas de tratar a los inmigrantes en los Estados Unidos.



Otro aspecto destacable de esta temporada será el retorno de algunas presas que conocimos en anteriores temporadas, destacando especialmente el caso de Nicki (Natasha Lyonne), a quien ya vimos en el final de la temporada anterior.



Será otra temporada en la que Susan “Crazy Eyes” (Uzo Aduba) tendrá algo por qué preocuparse, en esta oportunidad será el sentido de justicia, un tema que también ocupará a muchas de sus compañeras de prisión.



En cuanto a la circulación y tráfico de drogas, se mantendrá y tentará mucho a Alex (Laura Prepon), a pesar de haberle prometido a su novia Piper que se mantendría al margen.



Pero en un centro penitenciario no solo importan las presas, sino que además tienen un papel fundamental los guardias y las autoridades. En tal sentido, habrá importantes cambios que provocarán modificaciones de reglas de convivencia y comportamiento.



Uno de los tráilers mejor logrados en cuanto a emociones y crear ansiedades es ese en el que las principales presas - a las ya nombradas agregamos a Tasha (Danielle Brooks), Cindy (Adrienne C. Moore), Dayanara (Dascha Polanco), “Red” (Kate Mulgrew), “Flaca” (Jackie Cruz) y Maritza (Diane Guerrero)- aparecen tarareando la cortina musical de la serie (You´ve got time, de Regina Spektor) por el set de filmación que recorren por última vez.



Todavía no dijeron adiós, pero esas imágenes ya hace que se las extrañe.