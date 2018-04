Un regreso muy esperado

ANALÍA FILOSI

Once años después, nada parece haber cambiado en la vida de uno de los cuartetos de amigos más famosos de la televisión. Recordemos que Will Truman (Eric McCormak) es un exitoso abogado gay de Manhattan y Grace Adler (Debra Messing) es su mejor amiga, una decoradora de interiores que trabaja por cuenta propia. El primero, a su vez, tiene un extravagante y escandaloso amigo llamado Jack McFarland (Sean Hayes); mientras que la segunda tiene por asistente a Karen Walker (Megan Mullally), una mujer rica y desconsiderada de la alta sociedad que va a trabajar simplemente porque le gusta decirle a Grace cómo vivir su vida.

Los cuatro demostraron siempre, en divertidas situaciones, ser políticamente incorrectos. Algo que no piensan abandonar en la era Donald Trump, llena de situaciones que se prestan para sus característicos diálogos cargados de ingenio e ironía.

En el capítulo que abre la octava temporada, titulado Once años después, veremos a dos vacilantes Will y Grace cuando sus creencias políticas se ponen a prueba. En tanto, Jack y Karen los ayudarán a ocultar su vergüenza secreta el uno del otro, aunque finalmente la verdad saldrá a la luz. Luego vendrá ¿Quién es tu padre?, episodio en el que Will comienza a salir con una chica de 23 años, Jack está preocupado por envejecer y decide probar algo nuevo. y Grace y Karen resuelven diferencias laborales en una ducha automática.

El regreso de Will & Grace en los Estados Unidos tuvo tanto éxito que ya se confirmó una décima temporada para este año y seguramente una undécima para 2019. Volviendo a la octava, se compone de dieciséis capítulos de media hora que Fox estrenará en América Latina el próximo miércoles, a las 22 horas, emitiendo dos cada semana.

Muy premiada.

La comedia cosechó dieciséis premios Emmy, varios de ellos ganados por sus actores protagonistas. Además, estuvo nominada a veintinueve Globo de Oro, galardón éste que le ha sido esquivo.