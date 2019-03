¿Quién es "Red" Reddington?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras la sorprendente revelación de que Raymond “Red” Reddington (James Spader) no es quien dice ser, Elizabeth “Liz” Keen (Megan Boone) se debate entre la relación que ha mantenido con quien afirma ser su padre y su deseo de conocer la verdad tras años de secretos.



Mientras tanto, Red seguirá ayudando a Liz y al FBI a dar con los criminales más buscados y peligrosos hasta ese entonces, expandiendo así su imperio y eliminando a más integrantes de La Lista Negra. Esto hará que Liz y Red se involucren aun más en un incómodo juego del gato y el ratón; juego en el que se mantendrán los malentendidos, pero se revelará la verdad.



En el primer episodio de la sexta temporada de The Blacklist, titulado Dr. Hans Koehler, Red presentará un caso muy especial de La Lista Negra, un cirujano plástico que crea nuevas identidades para peligrosos delincuentes que se quieren mantener en el anonimato.



Paralelamente, Liz y su hermana Jennifer (la estrella invitada Fiona Dourif) investigarán los sucesos que tuvieron lugar la noche en que murió el verdadero Raymond Reddington.



Creada por Jon Bokenkamp, The Blacklist se filma enteramente en la ciudad de Nueva York.



James Spader, quien además de protagonizarla oficia como uno de sus productores, estuvo dos veces nominado al Globo de Oro a Mejor Actor de Drama por este trabajo. En tanto Alan Alda fue candidato al Emmy a Actor Invitado.



En Estados Unidos, la sexta temporada comenzó a emitirse el pasado 5 de enero y ya lleva once capítulos estrenados.