La red deportiva: Dupla futbolera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con el reinicio de la actividad futbolera, habrá un equipo renovado para las transmisiones desde La red deportiva, una radio on line retransmitidas por varias emisoras, en especial del Interior: Internacional de Rivera, Portal FM, Tranqueras FM, entre otras.



La gran novedad del primer equipo que proviene del Interior para relatar el fútbol grande de Montevideo, es la incorporación del relator de gran trayectoria Guillermo Trasante.



El narrador proviene de Radio El Espectador y tuvo pasajes por Carve, 1410 y Radio América, sobre todo como relator suplente o como locutor comercial.



“Estaba con ganas de ser titular y ahora por suerte se abrió esa oportunidad”, asegura Trasante. Mauricio Doninelli, director de La red deportiva, estará en los comentarios.



“Hay una dinámica en las radios por la que es la misma gente yendo de un lugar a otro y no abundan las oportunidades”, asegura Trasante. “Yo hace 20 años que relato y es la primera vez que me toca la titularidad”, complemente.



Doninelli asegura que la apuesta del equipo tiene el objetivo de fortalecer la radio on line como plataforma de contenidos. Además de las transmisiones, La red deportiva llegó a acuerdos para producción de programas y retransmisión de otros producidos en Montevideo. También van a hacer transmisiones de la Champions League.



“En los últimos tiempos hemos tenido dos grandes logros. Durante mucho tiempo, en el estadio de Peñarol, transmitíamos desde la bancada de prensa. Surgió la oportunidad de presentarnos a una licitación porque se liberó una cabina. Se presentaron cinco radios y nunca imaginamos lo que pasó: ganamos la licitación. Imaginate que para un equipo del Interior que viene hace 10 años, fue un gran logro”, cuenta Doninelli.



Algo similar sucedió con el Estadio Centenario, donde accedieron a una cabina y se trata de la primera emisora on line en obtenerla.



Guillermo Trasante se refiere al final del vínculo con el equipo deportivo de El Espectador, ocurrido en marzo, liderado por Alberto Sonsol. “La parte final no fue de lo más grata. Mi manera de ser marca que siempre recuerdo las cosas positivas. Fue una discusión, una palabra que se me faltó en su momento, lo que determinó mi salida”, contó.



El vínculo con Sonsol había tenido un primer desgaste cuando el relator dejó los relatos radiales para ser la voz de Tenfield. En ese momento, decidió dejar en su lugar a su hijo Alejandro “Lali” Sonsol en lugar de Trasante. “Me dijo que era el momento de darle el empujón a su hijo y yo lo entendí. Pero ahí tuve mi primer desencanto”, añadió.



“De todos modos, si paso raya de los tres años que estuve en El Espectador, el balance es positivo”, agregó.