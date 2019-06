Un recordado atentado, una juvenil y un atrapante thriller danés

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hotel Mumbai: El atentado.

Basada en la historia real de los doce atentados terroristas ocurridos en Bombay (Mumbai, según el idioma local), India, en 2008, este film es para ver sentado al borde de la butaca y con mucho estómago. Las muertes a sangre fría y sin remordimientos están presentes desde el vamos, a cargo de un grupo de jóvenes musulmanes que llega a la ciudad y se divide en varios grupos con distintos objetivos. Uno de ellos es el lujoso hotel cinco estrellas Taj, al que unos minutos antes arriba la hija de una asidua clienta millonaria con su marido estadounidense (Armie Hammer), su bebé y la niñera, y un multimillonario y exigente empresario ruso (Jason Isaacs). Esos son algunos de los personajes en los que se va dividiendo la acción, a los que se suma un empleado del hotel (Dav Patel) muy dedicado. Los atentados no comienzan en el hotel, pero no tardan en llegar y dominar todo el metraje de esta película que no da respiro. Es una cacería de un grupo de jóvenes que responden a las órdenes de un tal “Hermano Toro” que les da indicaciones por celular y les manda matar sin contemplaciones (hombres, ancianos, niños, mujeres). Está claro que son “los malos”, pero se evidencia también que actúan bajo esa lógica musulmana de servicio a Alá que tanto nos cuenta entender en occidente. También destaca el sacrificio de muchos de los empleados del hotel que, bajo la consigna “el huésped es Dios”, decidieron permanecer allí para ayudar a salvar vidas. Se trata del debut en un largometraje de Anthony Maras y salva el examen con honores, construyendo un relato que, si bien tiene esas escenas clichés de este tipo de films, por lo general no cae en lo obvio y no tiene reparos en mostrar lo ocurrido sin disfrazar ni alivianar nada. Hay que ir preparado para eso, pero con la confianza de que se está ante uno de las mejores películas del año en el género. El desenlace es conocido porque es un caso real pero, si no lo tiene presente, esta propuesta es una buena forma de saber lo sucedido. Muy recomendable.

Título original: Hotel Mumbai | Director: Anthony Maras | Elenco: Armie Hammer, Dev Patel, Jason Isaacs, Nazanin Boniadi, Angus McLaren, Anupam Kher, Natasha Liu Bordizzo | Género: Drama/ Thriller | Origen: Australia | Duración: 125’ | ****

El sol también es una estrella.

Hay películas que es necesario evaluar de acuerdo al público al que van dirigidas o lo que busca el espectador. Esta es una comedia romántica tan sencilla como sincera y directa. Es el clásico chico conoce a chica, el tema es que lo hace justo el día antes a que ella sea deportada a Jamaica junto a toda su familia. Él, hijo de inmigrantes coreanos en Nueva York, está por ingresar a la Universidad para estudiar Medicina, pero lo que realmente quiere es ser poeta. Durante un día –que incluye una noche- la pareja vivirá un romance que no tiene futuro o, al menos, depende de la última esperanza que tiene ella con un abogado latino. Hay muchas frases hechas, citas de Carl Sagan (ella quiere ser astrónoma) y paseos por los lugares típicos de la ciudad. Sin malvados, salvo la política inmigratoria y la cuenta regresiva del reloj. Para jóvenes y gente con gana de ver amor bien contado.

Título original: The sun is also a star | Directora: Ry Russo-Young | Elenco: Yara Shahidi, Charles Melton, John Leguizamo, Gbenga Akinnagbe | Género: Drama/ Romance | Origen: Estados Unidos |Duración: 100’ | ***

La culpa.



Un incidente policial del que poco se sabe ha condenado a oficial danés a trabajar en la central telefónica donde se reciben las llamadas de emergencia. A pocos minutos de terminar su turno, atiende la llamada de una mujer que le da a entender que ha sido secuestrada. A partir de allí, hará todos los esfuerzos posibles por saber lo qué ocurre y cómo solucionarlo. Un relato que se construye en base a la gestualidad del protagonista y que necesita de la imaginación del espectador, que deberá ir construyendo en su mente lo que sucede, ya que solo escucha las voces de los otros personajes. Por eso la labor de Jakob Cedergren es clave, debiendo componer un personaje atrapado entre el secuestro en cuestión y su cita del día siguiente para declarar por su caso. ¿Cómo se conectan ambas cosas? Es algo que se irá descubriendo en el transcurso de un film muy bien planteado y que tiene al público en tensión hasta el último minuto.

Título original: Den skyldige | Director: Gustav Möller | Elenco: Jakob Cedergren, Jessica Dinnage, Omar Shargawi, Johan Olsen, Maria Gersby, Jakob Ulrik Lohmann, Laura Bro | Género: Thriller | Origen: Dinamarca | Duración: 85’ | ****