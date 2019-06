Reconversión familiar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Joseph Hazan (Jonathan Cohen) tiene 35 años y trabaja en la carnicería kósher de su padre, la cual no pasa por un buen momento. Le sobran ideas para emprendimientos propios, pero no logra concretar ninguna y sigue dependiendo de su familia. Por lo que tiene la necesidad de encontrarle una salida al negocio familiar... su único sustento.



La cosa cambia cuando se entera de que se está por legalizar la venta de marihuana en Francia y se le ocurre “la gran idea”: convertir a la Carnicería Hazan en un coffee shop de esta droga, para lo cual necesita contar con la ayuda de sus parientes y amigos.



Parece que nada puede salir mal... pero esto es una comedia y los problemas estarán a la orden del día, siguiendo el humor propio de los franceses.



Comenzando por un juego de palabras al decir que Joseph quiere transformar la boucherie (carnicería) en una beuhcherie, dado que una de las palabras de uso cotidiano con que se conoce a la marihuana en Francia es beuh (hierba mala).



Family Business, creada por el actor y director Igor Gotesman (Five), se estrena el próximo jueves en Netlix, con una primera temporada de seis capítulos de media hora.



Además de Cohen, el elenco incluye a Gérard Darmon (como el padre), Julia Piaton (la hermana), Ali Marhyar, Olivier Rosemberg y Liliane Rovere. Esta última, que interpreta a la abuela canchera de Joseph, ya la vimos en la comedia Diez por ciento como Arlette, la socia más veterana de la empresa de representantes de actores en torno a la cual giraba la historia. Recordemos que si bien Diez por ciento está disponible en Netflix, no es original de esta plataforma, como sí lo son Marseille y Plan coeur. Por lo que Family Business sería la tercera francesa de la lista.