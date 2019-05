Reality final

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El próximo lunes, a las 23 horas, Lifetime estará emitiendo el primero de los ocho capítulos finales de UnREAL, el drama que cuenta el delante y -fundamentalmente- detrás de cámaras de un reality show que le busca pareja a un soltero o una soltera.



La despedida definitiva de esta serie de Hulu girará en torno a Everlasting: All Stars, un nuevo formato del mencionado reality en el que participarán exconcursantes de temporadas anteriores.



Un nuevo reto para un equipo de producción integrado por Quinn King (Constance Zimmer), que regresa justo de sus vacaciones para el inicio del programa, y Rachel Goldberg (Shiri Appleby), una productora que vive de crisis en crisis y que estará dispuesta a dar todo para que esta temporada sea memorable.



Lo atractivo de este drama, entre otras cosas, es el vínculo que se establece entre estas dos mujeres. Mantienen una relación de amor/odio, porque compiten todo el tiempo entre ambas pero se necesitan una a la otra para lo que más les interesa en la vida: triunfar en sus carreras. Y en ese objetivo las dos, a su manera, aplican el mismo grado de maldad, no son personajes buenos ninguna de ellas.



Por eso se anuncia que este “cierre de telón” se dará en un panorama televisivo “donde la oscuridad femenina ya no es una rareza”, entonces lo que crea más expectativa son los matices o la profundidad que puedan alcanzar los personajes femeninos.



UnREAL es una serie dominada por mujeres, porque tiene una cocreadora y una showrunner de ese sexo, Sarah Gertrude Shapiro y Stacy Rukeyser respectivamente. Además, sus protagonistas dirigen algunos de los ocho capítulos de la temporada cuatro: Zimmer es responsable de uno y Appleby de dos, entre ellos el que pone el punto final.



En cuanto al elenco, se suman François Arnaud, Natalie Hall, Meagan Holder y Alejandro Muñoz. Y se mantienen Craig Bierko, Jeffrey Bowyer-Chapman y Josh Kelly.



Reconocida.

UnREAL comenzó pisando fuerte porque, en el año de su estreno (2015), fue elegida como la Más excitante Nueva Serie en los Critics Choice TV Awards. Al año siguiente, Constance Zimmer fue nominada como Mejor Actriz de Reparto, premio que recién conseguiría en la siguiente edición. En tanto, Appleby y la serie fueron candidatos a Mejor Actriz y Mejor Drama en una oportunidad, sin poder hacerse del premio. Además, en 2016, la serie tuvo dos candidaturas al Emmy: Actriz de Reparto (Zimmer) y Guión.



En el 2015 también ganó el Premio Peabody y se colocó entre los programas considerados número uno de la televisión estadounidense en importantes medios de comunicación como TV Guide, The Wall Street Journal, New York Times, Variety, Hollywood Reporter y Buzzfeed. Además, se alzó con el premio AFI (American Film Institute) al Programa del Año (2016).



Hasta el momento, las temporadas eran de diez episodios. La última será de ocho y promete estar a la altura de lo que ha sido una serie con mucho humor negro, sarcasmo y crudeza a la hora de mostrar cómo el mundo de la televisión -al menos una parte importante de él- manipula a las personas con el único objetivo de conseguir más y más rating. En el caso de UnREAL, el foco se concentra más que nada en desnudar cómo la ambición de quienes manejan los hilos del medio puede hacerlos peores personas. Porque eso es lo que son Quinn y Rachel, y parece que este año tampoco habrá redención para ellas.