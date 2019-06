Realidad virtual

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

I am a Mother es un thriller de ciencia ficción sobre una adolescente (Clara Rugaard), que es la primera de una nueva generación de humanos criados por Mother (Rose Byrne), un robot diseñado para repoblar la tierra después de la extinción de la humanidad. Pero la relación única de la pareja se verá amenazada cuando una extraña herida (Hilary Swank) llega con noticias que cuestionan todo lo que se le ha contado a Hija sobre el mundo exterior y las intenciones de su Madre.



Realidad.

Durante décadas, artistas, deportistas y figuras políticas han recurrido a un solo hombre para pedirle consejo en los momentos más cruciales de sus vidas y carreras. The Black Godfather registra el aumento excepcional e improbable de Clarence Avant, un ejecutivo musical que, hasta ahora, ha elegido deliberadamente quedarse detrás de escena mientras influye en leyendas como Bill Withers, Quincy Jones, Muhammad Ali, Hank Aaron, y los presidentes Barack Obama y Bill Clinton.



En un momento en que el racismo profundo penetró en todos los rincones de Estados Unidos, Avant desafió las nociones de lo que podría hacer un ejecutivo negro y redefinió la industria para los artistas de color por completo. Dirigido por Reginald Hudlin y hecho en base a entrevistas con reconocidas figuras.



Por otro lado llega The Chef Show, serie en la que el actor y director Jon Favreau y el galardonado chef Roy Choi se juntan tras el éxito de la película Chef para experimentar con sus recetas y técnicas favoritas, horneando, cocinando, explorando y colaborando con algunos de los nombres más importantes del mundo culinario y del entretenimiento. Desde compartir una comida con el elenco de Avengers en Atlanta, hasta cocinar en Texas con el famoso maestro de ceremonias Aaron Franklin, u honrar al legendario crítico gastronómico Jonathan Gold en Los Ángeles.



Nuevas temporadas.

En cuanto a la ficción en capítulos, comenzarán las terceras temporadas de dos series.



Una es 3 %, un thriller posapocalíptico ambientado en Brasil, en un futuro no muy lejano. Gira en torno a un grupo de elegidos que ingresa a una sociedad elitista tras superar un intenso y competitivo proceso de selección. La nueva temporada ofrecerá a los personajes más opciones que solo las de ir al Continente o a Alta Mar. Después del Proceso 105, conoceremos un mundo nuevo. ¿Los inspirará a mantenerse en pie de lucha?



La otra es Designated Survivor, drama en el que Kiefer Sutherland encarna a Tom Kirkman, quien casi que por casualidad se convierte en el Presidente de los Estados Unidos. En este país, el día en que asume el primer mandatario se elige a un integrante del Congreso para que no concurra a la ceremonia por si ocurre una catástrofe. En la primera temporada el elegido fue Tom y la catástrofe, lógicamente, ocurrió, por lo que terminó asumiendo un cargo para el que no estaba preparado y ni siquiera quería. Pero ya lleva dos temporadas ejerciéndolo y, desde el viernes, entrará en la tercera, también de diez capítulos como las anteriores.