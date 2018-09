Rastros: Detrás de lo inexplicable

Hoy sábado a las 21:00 comienza una nueva etapa para Rastros, el programa documental sobre fenómenos de apariencia inexplicable. El ciclo estrena en Monte Carlo TV su cuarta temporada, la más lograda de todas debido a una renovada apuesta a la investigación y calidad de imagen.

Ignacio Esquivel, creador del ciclo, ya no estará solo en cámaras. Henri Gelencser asume la conducción en estudios mientras que un equipo de investigación ampliado, con Esquivel a la cabeza, estará al frente de los trabajos de campo.

"Empieza una temporada con muchas diferencias sobre las anteriores. Para empezar en el equipo humano. La incorporación de Henri como nexo con la audiencia es muy importante dada la experiencia y el conocimiento de él con este tipo de fenómenos", asegura Esquivel.

Rastros se jacta de ser el único ciclo que en el país investiga los fenómenos de apariencia inexplicable. "Voces anónimas teatraliza los hechos", dice Esquivel en referencia al ciclo de Guillermo Lockhart.

Esquivel, abogado de profesión, renunció a su cargo como juez de paz de Atlántida para dedicarse a su sueño televisivo y de investigación. A lo largo de este tiempo de producción del programa asegura haber documentado varios fenómenos de apariencia sumamente extraña.

"En lo personal me defino como un escéptico porque no me apego a ninguna creencia determinada. Pero no puedo ser negador después de todo lo que he grabado y documentado con testigos objetivos como son las cámaras. Lo inexplicable no existe. Existe el desconocimiento de los humanos sobre ciertas las cosas. Mi trabajo es poner los fenómenos sobre la mesa para las personas formen su opinión", asegura Esquivel.

Además de Gelencser y Esquivel, Rastros IV está integrado por Jorge Humia y David Periles en el equipo de investigación.

Los primeros cinco programas del ciclo estarán dedicados a investigaciones en el Norte de Chile. "Reconstruimos historias de las salitreras o la estadías de exponentes nazis que se refugiaron en esa zona", dice Esquivel.

Rastros también hizo investigaciones en Córdoba (Argentina) en el popualr Cerro Uritorco, un lugar señalado por su conexión con presencia extraterrestre. "Hablamos con todos y recogemos todas las versiones", asegura Esquivel sobre este caso.

Como distintivo, Rastros vuelve a apostar a cámaras y otros elementos de registro en sintonías distintas a la del ojo humano. "La nueva temporada también se caracteriza por la incorporación de nuevos aparatos", dice Esquivel.