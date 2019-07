Otra punta del caso Dalia Negra en nueva miniserie de TNT series

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A mediados de los años 60, en un pueblo de Nevada en el que se hace sentir la discriminación racial, una adolescente descubre un secreto que cambiará su vida.



Pat (India Eisley) ha sido criada solo por su madre negra, pero tiene piel clara y ojos verdes, lo que la hace ser el centro de las miradas del lugar. No encaja ni con los negros, ni con los blancos. La respuesta está en que en realidad no es hija de quien cree.



Un día se entera de que su verdadero nombre es Fauna Hodel y que es nieta de un famoso médico de Los Ángeles llamado George Hodel. Decide entonces ir en busca de su familia biológica y en su camino hacia la ciudad californiana se cruza con Jay Singletary (Chris Pine), antiguo marine en la Guerra de Corea y periodista venido a menos que sobrevive vendiendo fotos sensacionalistas a los tabloides.



En su época de oro, Jay fue toda una estrella de Los Ángeles Times, pero se cruzó con quien no debía y terminó metiéndose en la morgue para conseguir imágenes de los asesinatos más espectaculares.



El encuentro entre Fauna y Jay echará a andar I am the night, la miniserie de seis episodios que TNT Series estrena el próximo lunes, a las 23:30.



Mientras la joven se enfoca en encontrar a su madre biológica, el periodista busca desenmascarar a su abuelo, un hombre poderoso y con mucho dinero del que sospecha tenga algo que ver en el famoso asesinato de La Dalia Negra.



Historias reales.

I am the night se nutre de varias historias reales. Comencemos por la de Fauna, que existió realmente y esta historia se inspira en sus memorias, One day she’ll darken: The mysterious beginnings of Fauna Hodel.



La otra historia real, o podríamos decir la misma, es la del abuelo de Fauna, el doctor pudiente y con amigos influyentes cuya existencia ella conoció siendo jovencita. Antes se creía una mulata.



Según muchos investigadores, George Hodel fue el principal sospechoso de matar en 1947 a la aspirante a actriz Elizabeth Short, más conocida como La Dalia Negra. La joven apareció salvajemente asesinada y mutilada, pero nunca se detuvo a nadie por el hecho, si bien hubo varias teorías, sospechosos y conspiraciones variadas.



Esta miniserie consiguió filmarse en la que fuera la casa de Hodel, Sowden House, además de recurrir a otras reconocibles locaciones de Los Ángeles.

La historia criminal tiene su propia película, La Dalia Negra (2006), protagonizada por Scarlett Johansson, Josh Hartnett y Aaron Eckhart, que llegó a estrenarse en Uruguay.



En cuanto a Jay Singletary, sí se trata un personaje de ficción creado para la miniserie a partir de una combinación de periodistas y detectives de la vida real que trabajaron en el caso de La Dalia Negra. Vale recordar que el hijo de Hodel, Steve, terminó trabajando como policía en Los Ángeles e investigando el vínculo de su padre con esa misteriosa muerte.



Juntos otra vez.

I am the night vuelve a reunir a Chris Pine y Patty Jenkins tras la película Mujer Maravilla, protagonizada por el primero y dirigida por la segunda, roles que repiten en esta miniserie. Esta última, a su vez, fue rodada antes de la secuela de Mujer Maravilla, en la que ambos participan. Jenkins dirigió solo dos de los seis capítulos de I am the night, el resto se repartió entre Carl Franklin y Victoria Mahoney.



En cuanto al guión, fue escrito por el creador de la ficción, Sam Sheridan (marido de Jenkins), y Monica Belestsky, basándose en las memorias de Fauna. El escritor retocó algunos detalles de la vida de la joven, manteniendo el hecho de que creció en un barrio negro pobre de un pueblo de Nevada y que siempre creyó que era birracial.



La actriz que interpreta a Fauna es India Eisley (25 años), hija de la también actriz Olivia Hussey (inolvidable Julieta en Romeo y Julieta, película de Franco Zefirelli de 1968) y el rockero David Glen Eisley.



Uno de los puntos altos que se le elogian a esta ficción es su música, responsabilidad de David Lang (ganador del Pulitzer musical en el 2008), que combina jazz con música orquestal y toques electrónicos.