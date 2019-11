El psicólogo Gabriel Catrañá: "Amar es fácil, lo difícil es hacerlo sanamente"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¿Qué digo cuando digo Te Amo? El difícil arte de amar…sanamente. Con ese título, el analista argentino Gabriel Cartañá se presenta en Uruguay mañana domingo a las 20:00 en el Gran Teatro Metro.



El especialista, que tiene un gran recorrido en canales de televisión y diferentes medios en Argentina, lleva varios años de presentaciones en teatros con foco en el amor y las relaciones de pareja.



Con un ritmo ágil y ameno, Cartañá aborda la temática más universal y más compleja del hombre: el amor.



“Amar es fácil. Amar sanamente también es fácil, pero no es sencillo. Es muy difícil”, asegura en diálogo con Sábado Show. “Todos queremos enamorarnos, todos queremos tener una relación con bienestar, con placer, con cuidado mutuo…Pero la realidad es que pocos lo logramos, muchas veces estamos en una relación donde queremos a la otra persona pero no logramos llevarnos bien, ni pasarla bien, o hay muchos celos. ¿Qué está pasando en esos casos? ¿Por qué no podemos llevarnos bien con la persona que amamos?”.



La show-charla-terapia aborda esas preguntas y busca respuestas.



Cartañá cuenta que ha vivido en carne propia amores que no han sido sanos y tuvieron que resolverse por la vía de la separación. “Hace dos años tuve una relación. Me di cuenta que por ciertas características, en especial por al diferencia de edad, de que yo no era lo mejor para ella. Lo que quería era que fuera feliz así terminé una relación totalmente enamorado”, revela.



Asegura que el amor más genuino es aquel en el uno se alegra por el bienestar del otro, aún si ese bienestar implica salir de su vida. Aunque, no siempre la solución es la separación.



¿Cuantas veces, durante una discusión, sentimos que estamos diciendo lo mismo y sin embargo no nos entendemos? ¿Tiene el amor una sola forma? ¿Las discusiones y desencuentros son sinónimo de relaciones tóxicas?... son otras de las interrogantes que se plantean en la charla.



Al final de la presentación, Cartañá abre una media hora para preguntas de los asistentes.



Cartañá explica que los principales pecados dentro de una pareja pueden ser por “acción” o por “omisión”. La violencia es un claro pecado de acción mientras que ser poco cariñoso implica una omisión.



“En general, las parejas entran en conflicto por los defectos de omisión y no tanto por los de acción. Es que son silenciosos y cuando uno llega como terapeuta, a veces se hicieron mucho daño y la pareja está desgastada”, asegura.



Al mismo tiempo, tales “pecados” tienen que ser sopesados en función de su frecuencia y de su calidad. “No es lo mismo una situación incómoda una vez por año que todos los días”, asegura.



Por otra parte, Cartañá señala aspectos intolerables siempre. Y pone como ejemplo la violencia. “No tenés que esperar a la décima paliza. A la primera andate”, aconseja. Cuando los dos son violentos mutuamente, “se tienen que separar. No hay otra posibilidad”.



Cartañá asegura que estar en los medios tiene ventajas y desventajas para su actividad como psicólogo. “Los pacientes ya vienen con un poco de transferencia porque me conocen. Se encuentran con el mismo Gabriel que han visto pero personificado. Lo malo es que hay pacientes que vienen porque solo quieren la foto”, dice.



Gabriel Cartañá es psicólogo orientado en el enfoque humanista.



Junto a Beto Casella se inició en los medios argentinos invitándolo como columnista a Bendita TV (Canal 9 ) y Bien Levantados (Radio POP).



También ha tenido participaciones en los programas Informadísimos, Despedida de soltero, Ojos que no ven, entre otros.



Actualmente se desempeña como columnista martes, miércoles y jueves en el programa de Beto Casella Bien levantados en la Rock&Pop y como columnista en Bendita Tv por Canal 9 de Argentina.