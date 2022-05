El productor colombiano Juan Carlos Isaza dirige la Alianza Informativa Latinoamericana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

-¿Qué desafíos se plantea la Alianza Informativa Latinoamericana?



-Buscamos que los 22 canales que conforman esta organización puedan informar a sus audiencias, desde una visión local y a través de un reportero que es el del país en cuestión y le puede entregar información al resto de los miembros de la Alianza. Al estar bien integrados, lo podemos hacer de una forma muy rápida, lo que beneficia a los canales, que tienen un acceso inmediato a noticias de última hora en otro país. En minutos se puede contar con una señal y con reportero que puede informar en vivo para cualquiera de las 22 estaciones que conforman la organización.



-¿Cómo es el funcionamiento?



-Es un acuerdo entre 22 estaciones privadas de televisión de América Latina, Caribe y España han firmado un acuerdo de entendimiento, según el cual se comprometen a colaborarse en diferentes frentes. El primero, compartir noticias y el contenido en video. También acordaron compartir recursos humanos y técnicos. La operativa de la Alianza comenzó en 2005. Hay un miembro por fuera del continente que es Televisión Canarias en las Islas Canarias de España. Contamos con cuatro estaciones aliadas en el Caribe (Puerto Rico, República Dominicana, Aruba y Curazao) y estamos en el resto de los países de América Latina a excepción de Nicaragua. Allí no contamos con un partner, por temas vinculados a la libertad de expresión en ese país. De una u otra manera, en ese país todos los medios son controlados por el gobierno.



-¿En Venezuela no han tenido ese problema?



-En Venezuela contamos con un canal privado, que es Venevisión. Quizás el canal más importante del país. Ellos forman parte de la Alianza pero obviamente trabajan con las limitaciones que implica el periodismo en Venezuela y que todos conocemos.



-¿Qué temas se están debatiendo en la asamblea de Montevideo?



-Estamos trabajando en la organización de los estatutos legales para poner algunas cosas por escrito. La organización lleva 17 años operando y estamos actualizando los estatutos para ponernos al día. También trabajamos en ubicar nuevos corresponsales en otras regiones del mundo. En países donde no hay un canal asociado, contratamos corresponsales. Así tenemos un reportero en Londres, en París, Berlín, Bangkok… y así sucesivamente para cubrir noticias cuando suceden en esos territorios para los canales de la organización.



-¿Cuál es el desafío para los medios cuando por redes sociales aparecen muchas noticias, a menudo no confiables?



-Los canales que conforman la alianza son marcas muy poderosas y que tienen una especie de certificación. Son medios serios. El reto es llevar esa marca, ese posicionamiento a las redes sociales. Que la gente al final termine buscando la información veraz en nuestras marcas. Entre todos los asociados, generamos cerca de 40.000 noticias al año que se montan en una plataforma y los canales tienen la posibilidad de acceder a ese contenido. Nos aseguramos de entregar un material verificado, serio y responsable a los canales de la organización y también a sus redes sociales.



-Trabaja en Caracol de Colombia y está dedicado a la operativa de la Alianza, con base en Bogotá, ¿cómo es el trabajo en el día a día?



-En Colombia hay un centro de coordinación con un equipo de personas que se encargan de organizar todo lo que pasa en el día a día, además de atender las solicitudes de los 22 canales.



-¿Qué ha sido lo más desafiante desde el punto de vista noticioso para la Alianza?



-La pandemia implicó un reto muy grande porque la gran mayoría estábamos trabajando desde casa, lo que complicaba la conectividad. También a nivel informativo había mucha demanda. Cada país de la región quería saber minuto a minuto qué estaba pasando con sus vecinos en cuanto al avance de la pandemia. Todos los datos, de cifras de contagiados y fallecidos, cobraban importancia y había que entregar esa información de forma rápida y confiable.



-Históricamente, Colombia ha sido un país riesgoso para ejercer el periodismo. Hubo múltiples ataques a profesionales de los medios. ¿Cuál es la situación actual a cinco años del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC?



-Es difícil decir que está mejorando. Colombia es un país muy complejo. Es cierto que se firmó un acuerdo de paz, pero aún así es difícil tener una normalidad en el país. Siguen existiendo bandas criminales, la zona rural está muy afectada por la violencia.