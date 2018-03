Primeros pasos en Estados Unidos

"Mi primera formación fue en 10 y Más, una academia de comedia musical de Montevideo, dirigida por Silvya Ascher y Patty Colensky", recuerda Paola Santin (22 años). "Luego hice un curso muy completo e intenso de Teatro y Actuación en The British Schools, dictado por Agustin Maggi. Participé de muchas obras en el liceo, incluyendo My Fair Lady, Xanadu, Mariana Pineda y El Fantasma de la Ópera. Una vez graduada del bachillerato, me mudé a los Estados Unidos para así profundizar mi carrera con un estudio terciario", continúa esta joven que se terminó de formar en AMDA (The American Musical and Dramatic Academy: College and Conservatory of the Performing Arts).

"Se trata de una gran universidad localizada en el centro de Manhattan, en donde estudié Comedia Musical en un curso acelerado de dos años", cuenta quien poco después se mudó a Miami y pasó a ser parte de la agencia de talentos latinoamericana High Hill Entertainment. Fue así que trabajó en varias publicidades y, un mes después de instalada, fue convocada por la cadena Telemundo para ser parte de la telenovela Mi familia perfecta, a estrenarse este año.

Protagonizada por Jorge Luis Moreno y Natasha Domínguez, relata la historia de cinco hermanos huérfanos, con un padre desaparecido y una madre deportada, que intentan salir adelante. "Mi personaje es la mejor amiga gringa de la esposa del hijo mayor", explica.

El año de Paola sigue con más audiciones y castings para publicidades y para Nickelodeon. Además, continuará con las clases particulares de acento neutro, actuación, baile y canto. "Y, por supuesto, volveré a trabajar en Telemundo", concluye.

En Nueva York.

Paola fue parte de Don’t quit your day job, musical dirigido por Evan Pappas, coreografía de Antoinette DiPietropolo y dirección musical de Bill Cox. Fue solista en el número My heart belongs to daddy (foto), canción de Cole Porter.