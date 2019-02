Bajo presupuesto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una carpa en una playa de Santa Mónica es el escenario en el que año a año se conocen los ganadores de los Independent Spirit Awards. Hay candidatos repetidos con los Oscar y otros que están presentes en una entrega pero no en la otra.



Las dos películas más nominadas son Eighth Grade (el último año de colegio de una chica con canal de YouTube propio) y El reverendo (encuentro de un activista y su esposa embarazada con un pastor evangélico marcado por la muerte de su hijo en Irak), ambas con cuatro candidaturas. De las dos, solo El reverendo aspira a un Premio de la Academia por Guión Original (Paul Schrader).



A continuación les ofrecemos las principales nominaciones:



Película: Eighth Grade, El reverendo, If Beale Street could talk, Leave no trace y You were never really here.



Ópera Prima: Hereditary, Sorry to bother you, The Tale, We the animals y Wildlife.

​

Director: Paul Schrader (El reverendo), Barry Jenkins (If Beale Street could talk), Debra Granik (Leave no trace), Tamara Jenkins (Private Life) y Lynne Ramsay (You were never really here).



Actor: Daveed Diggs (Blindspotting), Ethan Hawke (El reverendo), John Cho (Searching), Christian Malheiros (Sócrates) y Joaquin Phoenix (You were never really here).



Actriz: Elsie Fisher (Eighth Grade), Toni Collette (Hereditary), Helena Howard (Madeline’s Madeline), Regina Hall (Support the Girls), Glenn Close (La buena esposa) y Carey Mulligan (Wildlife).



Actor de Reparto: Adam Driver (El infiltrado de KKKlan), Richard E. Grant (Can you ever forgive me?), Josh Hamilton (Eighth Grade), John David Washington (Monsters and Men) y Raúl Castillo (We the Animals).



Actriz de Reparto: Tyne Daly (A Bread Factory), Regina King (If Beale Street could talk), Thomasin Harcourt McKenzie (Leave No Trace), J. Smith-Cameron (Nancy) y Kayli Carter (Private Life).



Guión: Can you ever forgive me?, Colette, El reverendo, Private Life y Sorry to bother you.



Primer Guión: Blame, Eighth Grade, Nancy, The Tale y Thoroughbreds.

Fotografía: Madeline’s Madeline, Mandy, Suspiria, We the Animals y Wildlife.



Edición: American Animals, Mid90s, The Tale, We the Animals y You were never really here.



Película Internacional: Burning (Corea del Sur), Happy as Lazzaro (Italia), Roma (México), Somos una familia (Japón) y La Favorita (Reino Unido).



Documental: Hale County this morning, Minding the Gap, Of fathers and sons, On her shoulders, Shikers y Won’t you be my neighbor?



John Cassavetes Award: A bread factory, En el séptimo día, Never goin’back, Sócrates y Thunder Road.



Robert Altman Award: Suspiria.