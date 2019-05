La Presidenta y su asistente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-Los primeros episodios de la nueva temporada ya se sienten con otro nivel de brutalidad.

Julia Louis-Dreyfus (JL-D): Y esos fueron los más suaves.



-Cuando leyeron los guiones, ¿sintieron que se había pasado a otro nivel?

Tony Hale (TH): Sí.



-¿Creen que esa es una reacción al hecho de que el mundo ha pasado a otro nivel?

TH: Sí. Sin embargo, tenía el mismo...

JL-D: Hilo conductor.

TH: El hilo conductor y algo así... era algo horrible. Hubo algo muy difícil en tratar de reflejar lo que a veces sucede en la sociedad, porque decís: “Oh, no puedo creer que tengamos que actuar de esta manera”. Todavía hay una profundidad que es muy, muy difícil, incluso de actuar. Quiero decir que, aunque lo veas en las noticias, cuando lo leés en un papel, sabiendo que tenemos que representar una escena al respecto, es como “Ah, ay, esto duele”.

JL-D: Son temas candentes y delicados, por lo que la forma en que los abordamos fue difícil.



-Se siente, como espectador, que hubo más abordaje de temas recientes que una abstracción de temas. Más que en temporadas anteriores, ¿fue así?

JL-D: Sí y no. Problemas como la inmigración y el control de armas son temas que hemos abordado en temporadas anteriores. Con el aborto, son cuestiones que han sido candentes durante bastante tiempo. Es solo una pequeña revisión con un borde un poco más difícil.

TH: Lo que me fascina, sin embargo, es que nunca son temas candentes para Selina. Es como si estuviera hablando de un viaje. Habla del aborto de la misma forma que habla de conseguir un vestido nuevo en la tienda.

JL-D: Correcto.

TH: No la desconcierta en absoluto. Es un corazón muy frío. Gary no lo cree.

JL-D: Fue una de mis líneas favoritas: "No luché por el derecho de una mujer a elegir para que elijas esto".



-¿Hubo nervios de su parte en que algunos temas no fueran bien recibidos por el abordaje bastante extremo?

JL-D: Sí y hubo un lenguaje que fue eliminado. Sin lugar a duda. Sobre todo temas como las armas o el aborto.



-¿Por qué Selina está en carrera de nuevo? ¿No puede manejar no estar en el centro de poder o es que siente que nunca obtuvo la presidencia y tiene derecho a hacerlo por primera vez?

TH: Pienso en lo primero, ella no puede manejar no estar en la cima, ¿verdad?

JL-D: Sí, pero la gente desprecia el hecho de que ella fue Presidenta, así que es como el síndrome de Jerry Ford. Sin ofender. Y es así que se siente muy animada para conseguirlo.



-Al final de la última temporada, mostró un poco de su lado emocional...

JL-D: Sí, su ternura, si podés llamarlo así.

TH: Gary seguro lo hizo. Cada vez que hay un indicio de alguna emoción, me consumo mucho. Cada vez que veo una especie de crack, lo intento. Eso es muy emocionante, yo diría que para cualquiera, porque Selina raramente lo muestra.



-¿Es porque no valora nada de eso tanto como el poder?

JL-D: Correcto. Ella no fue una persona cuidada. Nunca fue amada realmente, así que ir por ese camino de amor y bondad no es algo que le resulte familiar.



-¿Es real el amor entre ella y Tom (Hugh Laurie)?

JL-D: Hay un elemento que es real, pero no cien por ciento. Creo que él está locamente enamorado de ella.

TH: Sí. Definitivamente hay una honestidad en ambos lados. Siento que habla sinceramente con él, le dice a Tom lo que nadie le diría y él le dice a ella lo que nadie le diría.

JL-D: Sí, pero somos enemigos amistosos.



-Enemigos muy amistosos a veces.

JL-D: Exactamente.

TH: Sí y Gary tuvo que presenciarlo. Eso fue traumático para él. Ese fue un día difícil.



-Todavía está tan enamorado de ella.

TH: Sí, absolutamente. Siempre lo ha estado.



-Gary pidió más responsabilidades esta temporada.

TH: No le ha ido bien con eso porque Selina es definitivamente su fuerte. Servirla es lo que él hace y no sabe nada de política, de liderazgo, de confianza. Creo que él quiere ese tipo de posición, ese poder, pero obviamente no es su juego. Y ella también tiene eso de que nunca lo deja hablar de nada, de verdad.

JL-D: Correcto. Bueno, un poco.

TH: Esta es la primera vez que se siente facultado por ella, así que eso es una gran cosa. Su motivación es siempre complacerla. Obviamente él falla miserablemente.



-Esta temporada también vemos a Selina refiriéndose al movimiento #MeToo, que fue algo por lo que todas ustedes lucharon.

JL-D: Y hubo otra línea que me hizo feliz, que fue cuando nos conocemos con la candidata Kemi Talbot (Toks Olagundoye) y yo le digo: “¿Te tocaron el trasero?” y ella responde: “Bueno, lo echaron de la oficina” o algo así. Y yo digo: "¿Por qué?". Y ella contesta: "Por un comportamiento inapropiado". Y luego Selina acota: “Oh, sí, eso está mal ahora”. Porque, desde el punto de vista de Selina, era una especie de punto de orgullo cuando ese personaje estaba constantemente tratando de tocar su trasero. Ella se sentía poderosa como resultado de eso. Selina odia a Kemi.



-Pero ella es producto de un ambiente político que la animó a ser así, sentía que tenía que aplastar todo lo que la hacía vulnerable.

JL-D: Oh, sin duda. Es un producto de su tiempo, por así decirlo.

TH: No para obtener más metas, pero odia a las mujeres y no se gusta a sí misma. Nunca se gustó, su madre nunca le enseñó el amor propio.

JL-D: Tampoco su padre. Él estaba constantemente engañando.

TH: Entonces sus ejemplos fueron horribles.



-¿Hay alguien actuando bien en la política en el mundo real?

TH: Obviamente hay paralelismos con la política. Cuando te reís de Veep, ¿te da una salida? Porque esto es lo que yo esperaría, que le dé a la gente una salida cuando pueden sentirse culpables por reírse de las noticias. "Quiero reírme, pero no puedo". Tener esa libertad para reír y no tener el ataque de culpa, ¿ayuda?



-Y es probable que ahora sea más necesario que nunca.

TH: Absolutamente.



-¿Qué les gustaría que quedara como legado de esta serie?

TH: Que Selina ha cosechado lo que ha sembrado y se ha demostrado a lo largo de las temporadas. Es una vida de aislamiento, una vida de tristeza. Yo creo que si eso puede ser un espejo para alguien para que tal vez tome decisiones diferentes, entonces creo que es un gran legado.

JL-D: A Tony le gustaría que fuera un cuento de moralidad y a mí me gustaría que solo sea jodidamente divertido. Creo que las dos cosas pueden vivir juntas.