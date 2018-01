Ellas presentan

Mañana se celebra la 24 entrega del premio del Sindicato de Actores de Hollywood, ceremonia que podrá seguirse por TNT y TNT Series desde las 21 horas. Únicamente la categoría de Mejor Elenco en una Película será presentada por un hombre y una mujer, aunque la estatuilla la entregará una mujer. Las doce restantes contarán con presentadoras mujeres.

Esos son los nominados:

Elenco: La gran enfermedad del amor, ¡Huye!, Lady Bird, El color de la guerra y Tres anuncios por un crimen.

Actor: Timothée Chalamet (Llámame por mi nombre), Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.), Gary Oldman (Las horas más oscuras), Daniel Kaluuya (¡Huye!) y James Franco (The Disaster Artist: Obra maestra).

Actriz: Judi Dench (Victoria & Abdul), Sally Hawkins (La forma del agua), Frances McDormand (Tres anuncios por un crimen), Margot Robbie (I, Tonya) y Saoirse Ronan (Lady Bird).

Actor de Reparto: Steve Carell (La batalla de los sexos), Willem Dafoe (El Proyecto Florida), Woody Harrelson (Tres anuncios por un crimen), Richard Jenkins (La forma del agua) y Sam Rockwell (Tres anuncios por un crimen).

Actriz de Reparto: Mary J Blige (El color de la guerra), Hong Chau (Pequeña gran vida), Holly Hunter (La gran enfermedad del amor), Allison Janney (I, Tonya) y Laurie Metcalf (Lady Bird).

Reparto de Acción: Baby. El aprendiz del crimen, Dunkerque, Logan, La Batalla del Planeta de los Simios y Mujer Maravilla.

Televisión

Elenco de Drama: The Crown, Game of Thrones, The Handmaids Tale, Stranger Things y This is Us.

Elenco de Comedia: Black-ish, Curb Your Enthusiasm, Glow, Orange is the new black y Veep.

Actor de Drama: Jason Bateman (Ozark), Sterling K. Brown (This is Us), Peter Dinklage (Game of Thrones), David Harbo (Stranger Things) y Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Actriz de Drama: Millie Bobby Brown (Stranger Things), Claire Foy (The Crown), Laura Linney (Ozark), Elisabeth Moss (The Handmaids Tale) y Robin Wright (House of Cards).

Actor de Comedia: Anthony Anderson (Blak-ish), Aziz Ansari (Master of None), Larry David (Curb your enthusiasm), Sean Hayes (Will & Grace), William H Macy (Shameless) y Marc Maron (Glow).

Actriz de Comedia: Uzo Aduba (Orange is the new black), Alison Brie (Glow), Jane Fonda y Lily Tomlin (Grace and Frankie), y Julia Louis Dreyfuss (Veep).

Actor Miniserie o Película: Benedict Cumberbatch (Sherlock), Jeff Daniels (Godless), Robert De Niro (The Wizard of Lies), Geoffrey Rush (Genius) y Alexander Skarsgrd (Big Little Lies).

Actriz Miniserie o Película: Laura Dern, Nicole Kidman y Reese Whiterspoon (Big Little Lies), y Jessica Lange y Susan Sarandon (Feud: Bette and Joan).

Elenco de Acción: Game of Thrones, Glow, Homeland y Walking Dead.