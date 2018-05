Pre Mundial de Rusia

Durante dos semanas, la programación habitual de The History Channel cederá su espacio al evento del año: el Mundial de Rusia. Serán más de cincuenta horas de contenido en su primetime, que incluye formatos documentales con entrevistas a reconocidos jugadores, entrenadores, representantes y comentaristas; además de rendir homenaje a los inolvidables momentos del fútbol, y repasar la historia de las distintas selecciones que participarán de Rusia 2018, así como las rivalidades más importantes de la historia de este deporte.

El anfitrión de History Fútbol en Latinoamérica es Gabriel Omar Batistuta, ex jugador de la selección argentina, quien oficiará de presentador de los programas y brindará su experiencia en charlas íntimas.

A nivel global, el portavoz oficial de esta programación especial futbolera es David "El Guaje" Villa, futbolista de la selección española con la que participó de tres Copas del Mundo (Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014).

Nombres de peso.

The History Channel se vanagloria de contar para el evento con un equipo de titulares indiscutidos en cualquier liga, comenzando por el Rey Pelé, el único futbolista ganador de tres Mundiales. Lo acompañan Ryan Giggs, el jugador más laureado de la historia británica y actual entrenador de la selección nacional de Gales; Gary Lineker, poseedor del récord de máximo goleador de Inglaterra en partidos de la Copa del Mundo; el internacionalmente reconocido comentarista deportivo, Louis Van Gaal, ex entrenador del Manchester United, Bayern Munich, Ajax de Ámsterdam y de la selección de Holanda; Philipp Lahm, capitán de la selección alemana durante la Copa del Mundo de 2014 y ex jugador del Bayern Munich; Claudio Ranieri, quien fuera entrenador del Leicester City en 2016 cuando el equipo se coronó en la Premier League y hoy entrenador de FC Nantes; Roy Hodgson, entrenador del Crystal Palace en la Premier League y ex entrenador de la selección de Inglaterra, y Michael Owen, ex delantero del Manchester United y del equipo nacional de Inglaterra.

A ellos se les suma una selección de jugadores y DTs ganadores de la Copa Mundial de FIFA en 1970, 1978, 1990, 1998 y 2014, entre la que se encuentran Rivelino, Mario Kempes, Osvaldo Ardiles, Lothar Matthaus, Carlos Salvador Bilardo, Leopoldo Jacinto Luque, Paul Breitner, Toto Schillaci, Emmanuel Petit, Christian Karembeu y Manuel Neuer.

Obviamente que los argentinos Diego Armando Maradona y Lionel Messi no podían faltar a la cita y lo harán como parte de los distintos especiales de esta súper programación.

Carlos Salvador Bilardo, director técnico de la selección argentina durante los Mundiales de México 86 e Italia 90, y Guillermo Coppola, ex manager de Maradona, harán su aparición en el especial El Bueno, El Malo y El Diego (Bring me the head of Diego Armando Maradona), que forma parte del ciclo Grandes Momentos del Fútbol.

Otras estrellas argentinas del fútbol contemporáneo que dirán presente son Sergio Kun Agüero, jugador del Manchester City de Inglaterra y miembro del seleccionado argentino, y su compañero en ambos equipos, Nicolás Otamendi, y el discutido, pero gran jugador y máxima estrella de la Juventus de Italia, Paulo Dybala. Además, entre las figuras argentinas que están ligadas a la historia y la estrecha relación con el fútbol como expresión social, aparecerá el premio Nobel de la Paz, el argentino Adolfo Pérez Esquivel.

Los programas.

En las dos semanas que se extenderá la programación futbolera, History Fútbol estrenará títulos para todos los gustos. Tome nota:

Maratón Gladiadores del Fútbol (lunes 28 de mayo al viernes 1° de junio, 16 horas): Un formato original realizado especialmente por History Latinoamérica en 2014 se revive en History Fútbol. Son cuatro episodios de una hora en los que los televidentes podrán acercarse a grandes estrellas como Pelé, Maradona, Neymar, Andrés Iniesta, Hugo Sánchez y Radamel Falcao.

Rumbo a Rusia (lunes a viernes; 17 horas, 17:30 y 23:30): Presentación de las selecciones participantes, los jugadores estrella y los grandes acontecimientos que preceden al Mundial de Rusia. Se trata de un ciclo de veinte capítulos donde se contarán todos los secretos de los seleccionados que acudirán a la cita mundialista, sumado a pequeñas historias con nombres propios.

En el primer capítulo, Brasil será la selección protagonista y la acompañarán Romelu Lukaku, que busca convertirse en un jugador permanente de la formación titular belga; el inglés Adam Lallana, que está desesperado por dejar sus lesiones atrás, y el capitán de España, Sergio Ramos, camino a, quizá, su último Mundial.

FIFA World Cup Films (lunes a viernes, 18:10): Tras un acuerdo realizado con la FIFA, este segmento presentará las películas oficiales de la Federación desde el Mundial del 70 a Francia 98: Mexico 1970: El Mundo a sus Pies (lunes 28), Alemania 1974: Rumbo a la Gloria (martes 29), Argentina 1978: Campeones (miércoles 30), España 1982: La Fiesta del Fútbol (jueves 31), México 1986: Héroes (viernes 1°), Italia 1990: Noches Mágicas (lunes 4) y Francia 1998: La Copa de la Gloria (martes 5).

El Gran Show del Fútbol (lunes a viernes, 20 horas): Una serie sin precedentes que celebra los mejores jugadores, equipos y las historias de la Copa Mundial, con un contenido que sirve de preámbulo para Rusia 2018.

Cracks frente a frente (lunes 28 de mayo al viernes 1° de junio, 21 horas, además de repeticiones): Cada episodio enfrentará a los mejores jugadores, de otras épocas y actuales, para descubrir de una vez por todas quién es el mejor de todos. Cada generación tiene una opinión sobre quién es el mejor jugador del mundo: para las más lejanas, no se puede dejar de nombrar a Pelé, Puskas, Eusebio, Di Stefano o Charlton; para las actuales, se trata de Cristiano Ronaldo contra Lionel Messi o David Villa contra Thomas Müller. Para los que están entre esas generaciones, es una discusión de los talentos respectivos de Maradona, Zidane, Gullit o Van Basten.

Conducido por la periodista deportiva Kelly Cates, este formato se propone resolver esta interminable discusión, apoyado por un panel de expertos integrado por jugadores y ganadores de Copas Mundiales como Gary Lineker, Jermaine Jenas, Gianfranco Zola, Ryan Giggs y Lothar Matthaus.

Utilizando la ciencia de las estadísticas, así como el romance de estilo y pasión, cada experto emitirá su veredicto respecto a quién es el mejor.

Los enfrentamientos que propone Cracks frente a frente son: Ronaldo vs. Messi y Pelé vs. Maradona (lunes 28, martes 29 y viernes 1°), Zidane vs. Platini (martes 29 y miércoles 30), Beckham vs. Bale (miércoles 30 y jueves 31) y Klinsmann vs. Van Basten (jueves 31 y viernes 1°).

Grandes Momentos Culturales (del lunes 28 de mayo al viernes 1° de junio, a las 22 horas): Esta serie de cinco episodios es un relato histórico de los equipos y jugadores de las Copas del Mundo cuyas habilidades y logros han trascendido el deporte para representar algo mucho mayor para fanáticos y no aficionados, y que han contibuido al crecimiento imparable de este deporte, transformándolo en el multimillonario negocio que conocemos hoy en día.

Los episodios son: Fútbol y dictaduras (lunes 28), Noches mágicas de Italia 90 (martes 29), El Bueno, el Malo y El Diego (miércoles 30), Los Tres Mosqueteros (jueves 31) y Goleada Histórica (viernes 1°).

Freestyle (lunes a viernes, 23 horas): Los máximos jugadores líderes en Freestyling, el arte de la autoexpresión con una pelota de fútbol, muestran en seis episodios toda su destreza y habilidad mientras realizan diversos trucos con cualquier parte del cuerpo. Mejor conocidos por su serie F2 Freestylers en YouTube, Billy Wingrove y Jeremy Lynch deberán demostrar sus habilidades en un mundo plagado de estrellas: La Premier League inglesa.

Los capítulos son: Chelsea (lunes 28 y martes 5), Arsenal (martes 29 y miércoles 6), Westham (miércoles 30 y jueves 7), Southampton (jueves 31), Arsenal II (viernes 1°) y Chelsea II (lunes 4).

El Top 20 de la FIFA (lunes 4 de junio, 21 horas): Este especial recopila los veinte más emocionantes y memorables momentos que han sucedido entre los Mundiales de 1930 y de 2002, a lo largo de 18 torneos.

Ranking. Los Mejores Goles de los Mundiales (martes 5 de junio, 21 horas): Un especial donde en solo una hora el espectador podrá ver los mejores goles marcados en la historia de los mundiales, desde sus inicios, en 1930, hasta el Mundial de Brasil 2014. Los más grandes goles marcados por los más grandes jugadores; desde Pelé, en 1958, hasta, James Rodríguez, en 2014. Y los históricos goles de Maradona, Messi, Zico, Beckembauer, Cruyff, Teófilo Cubillas o Manuel Negrete. Además, se verá en acción a los más espectaculares equipos marcando fenomenales tantos; Brasil del 70, Argentina del 86, Alemania del 90, Holanda del 74 y Uruguay de 2010. Termina con el mejor gol de la Historia de los Mundiales.

Estrategas del Fútbol (lunes 4 al viernes 7 de junio, 22 horas): A través de cinco episodios de una hora, este formato se meterá en el armado de un equipo, su dirección y cómo evolucionó la profesión del Técnico o Manager de un club, además de brindar esa otra mirada del deporte en conjunto.

Cinco poderosos documentales sobre los manejadores de los clubes más reconocidos en el mundo revelan cómo este rol ha cambiado a través de los tiempos. Una mirada íntima a los logros de estos profesionales, dentro y fuera de la cancha, a través de entrevistas con las personas que mejor los conocen.

El ciclo es presentado por el periodista deportivo de SKY News, Geoff Shreeves, y los protagonistas son: el holandés Louis Van Gaal (lunes 4 de junio), el italiano Claudio Ranieri (martes 5), el sueco Sven Goran Eriksson (miércoles 6), el francés Gerard Houllier (jueves 7) y el inglés Roy Hodgson.

Messi (domingo 3 de junio, 22 horas): La película documental dirigida por Alex de la Iglesia que cuenta la historia íntima del crack argentino desde su infancia en Rosario, y recrea los momentos más importantes de la vida del futbolista por medio de imágenes de archivo, entrevistas y grabaciones familiares inéditas.

Filmada en Buenos Aires, Rosario y Barcelona, nos acerca a la figura del genial jugador del FC Barcelona a través de las opiniones de grandes leyendas del fútbol como Diego Maradona, César Luis Menotti, Jorge Valdano, Andrés Iniesta, Johan Cruyff y Alejandro Sabella, entre otros.

Cortos de Fútbol (en las tandas): Cortos de un minuto con datos históricos sobre una variedad de elementos que forman parte del escenario del fútbol: la pelota, los botines, las camisetas, el estadio, el entrenamiento, los árbitros, los comentaristas, las estadísticas, la ciencia, los fanáticos, el fotógrafo, los coleccionistas, los cazatalentos, los pequeños talentos.

Desafío History: Seis concursantes latinoamericanos representan a sus países en un enfrentamiento uno a uno para descubrir quién sabe más de fútbol. Se verá en los cortes de las 21 hs., desde el lunes 28 de mayo hasta el domingo 10 de junio, cuando se conocerá al ganador. También disponible en la plataforma digital de History.

Destino Rusia: Este formato va a hablar de Rusia, residencia del Mundial 2018, país rico en tradiciones, historias y cultura. Información, datos curiosos, estadísticas de las diferentes sedes, datos culturales de los países a presentarse y la historia del certamen, entre otros temas.