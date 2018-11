El Potro, una romántica y una de época

El Potro: Lo mejor del amor

La misma directora de Gilda: No me arrepiento de este amor va ahora por el retrato de otro ídolo popular. La vida de Rodrigo Bueno, El Potro, tenía todo para transformarse en una película y Lorena Muñoz aprovechó ese material para presentarnos una biopic bastante clásica en la que se respeta la estructura de ascenso, fama y caída, aunque sabido es que esta última va por el lado personal ya que el cuartetero murió en su mejor momento profesional. Para ello recurrió a una cara no conocida, a la que eligió en primer lugar por el parecido físico y terminó rindiendo también en su desempeño actoral. Rodrigo Romero debuta como actor y lo hace muy bien, sacando varios de los gestos del artista, sobre todo en la forma cómo se manejaba en el escenario. Son esas escenas, en las que se repasan la mayoría de los éxitos del cantante, en que la película se llena de luz y brillo. Cuando se abordan las instancias más personales, la cámara se vuelve intimista y los colores se apagan. A Romero lo rodean actores consagrados, elegidos para interpretar personajes tan reales como conocidos gracias a la TV chimentera. Desde Florencia Peña y Daniel Aráoz como los pintorescos padres de Rodrigo, hasta Fernán Mirás como su fiel representante José Luis Gozalo, o Jimena Barón como Marixa Balli, una de sus tantas conquistas amorosas. Si bien la película no llega al nivel y el impacto que consiguió Gilda, hay que destacar que es un recorrido correcto por la vida de su protagonista y que, a la hora de mostrar sus miserias o errores (la droga, los problemas por ser mujeriego), no se enamora del retratado sino que lo muestra sin concesiones.

Título original: El Potro: Lo mejor del amor | Directora: Lorena Muñoz | Elenco: Rodrigo Romero, Florencia Peña, Jimena Barón, Daniel Aráoz, Fernán Mirás, Malena Sánchez | Género: Drama/ Biografía | Origen: Argentina | Duración: 122’ |***

Locamente millonarios

Rachel acepta la invitación de su novio para que lo acompañe a Singapur a la boda de su mejor amigo. La joven profesora de Economía ignora que Nick es heredero de una de las mayores fortunas de la isla, su novio se lo irá contando de a poco y su futura familia política se encargará del resto. No será bienvenida y eso afectará una relación que en Nueva York marchaba a las mil maravillas. Una comedia romántica contemporánea que la diferencia de las ya conocidas en la actitud que las mujeres vienen adoptando en los últimos tiempos. Son ellas las que, para bien o para mal, mueven los hilos de este relato y en sus manos estará la resolución de una historia simpática y demasiado previsible.

Título original: Crazy Rich Asians | Director: Jon M. Chu | Elenco: Constance Wu, Michelle Yeoh, Henry Golding, Gemma Chan, Awkwafina | Género: Romance/ Comedia | Origen: Estados Unidos| Duración: 120’ |**

Colette

La historia es real. Una campesina sin dote se casa con un vividor de París que utiliza escritores fantasma para que escriban novelas que él firma. Gabrielle terminará siendo uno de ellos, creando un personaje –Claudine- con el que Willy tendrá varios éxitos. Ya conocida como Colette, la joven no se presentará nunca como una mujer sumisa, sino que aprovechará la situación para “vivir la vida” y, entre otras cosas, descubrirá su bisexualidad. Un personaje a la medida de Keira Knightley, una total experta en mujeres de época, en este caso de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Colette es magnética, carismática, contestataria, pero ama a su marido que, a su manera, también la quiere. Una historia de otra época con personajes muy de esta época.

Título original: Colette | Director: Wash Westmoreland | Elenco: Keira Knightley, Dominic West, Denise Gough, Fiona Shaw, Robert Pugh, Rebecca Root, Eleanor Tomlinson, Aiysha Hart | Género: Drama /Biografía | Origen: Reino Unido | Duración: 112’ | ***