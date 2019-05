Una romántica de postguerra, pokemones y una remake de remake

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Viviendo con el enemigo.

Meses después del final de la Segunda Guerra Mundial, el coronel británico Lewis Morgan es enviado a Hamburgo para intentar reorganizar una ciudad devastada por la guerra. Poco después llega su esposa y ambos son alojados en la casa de un arquitecto alemán que, con su hija adolescente, deberá irse a vivir a los campamentos. Pero la amabilidad del dueño de la casa hace que Morgan le proponga seguir residiendo allí, en el altillo de la casa. Hay reglas de no invadir espacios, pero es difícil cumplirlas cuando el lugar está lleno de muebles que hasta hace poco hacían a la vida diaria del padre con su hija. Por ejemplo un piano, que solía tocar la esposa del arquitecto, muerta en la guerra. Rachael, la esposa del coronel, también arrastra duros recuerdos que tienen que ver con un hecho que más vale no adelantar pero que la ha distanciado de su marido. En este escenario de forzada convivencia, la resistencia inicial de Rachael hacia quienes la alojan irá cediendo al darse cuenta que no son nazis, pero fundamentalmente al sentir una atracción por un hombre que le ofrece lo que su esposo no. Keira Knightley es ya una experta en historias de época y sabe cómo darle vida a esa mujer rota por dentro que quiere encontrarle un nuevo sentido a la vida. En el triángulo amoroso que se forma no hay un vértice “malvado”, todas son personas a las que podemos entender en sus formas de actuar. Por eso la resolución final quizás no deje conforme a todos, pero está dentro de la lógica que propone el film. Hay también una historia secundaria de la hija del arquitecto con un joven nazi que no aporta mucho al nudo fundamental, y se resuelve de manera muy rápida y superficial. Podría no estar. Por lo demás, se trata de un muy buen relato que propone como distinto que por un momento nos pongamos del lado de esos alemanes que no eran nazis y que también debían recuperarse de una guerra.

Título original: The Aftermath | Director: James Kent | Elenco: Keira Knightley, Alexander Skarsgård, Jason Clarke, Kate Phillips, Claudia Vaseková, Fionn O’Shea, Alexander Scheer | Género: Drama | Origen: Reino Unido | Duración: 109’ | ***

Detective Pikachú.

En plena cacería de pokemones a Tim le avisan que su padre, al que no ve hace tiempo, ha muerto. Debe viajar a ese lugar creado por un empresario tecnológico para que humanos y pokemones convivan como seres inseparables. Allí se enterará de que hay un oscuro plan que hace dudar de que su padre haya muerto en un accidente de tránsito. Decide investigar secundado, muy a su pesar, por el Detective Pikachú, el pokemón que acompañaba a su padre policía. Una aventura con muchos lugares comunes pero bien llevada como para entretener a pre adolescentes y adolescentes (no más). Mientras Tim aporta toda la parte detectivesca, a Pikachú (que en la versión original tiene la voz de Ryan Reynolds) le toca desplegar el humor. Correcta combinación para una historia sin muchas aspiraciones.

Título original: Pokémon Detective Pikachu | Director: Rob Letterman | Elenco: Ryan Reynolds, Justice Smith, Kathryn Newton, Bill Nighy | Género: Animación/ Intriga | Origen: Estados Unidos | Duración: 104’ | **

Maestras del engaño.

Remake de la película de 1988 con Steve Martin y Michael Caine, que a su vez es remake de Dos seductores (1964), con Marlon Brando y David Niven. En el siglo XXI, las estafadoras son mujeres: una es refinada y opera en la Riviera francesa, la otra es más rústica y llega desde Canadá. La primera se ve amenazada por la segunda y decide hacerla parte de su equipo, pero no puede con su condición y las traiciones entre ambas darán lugar a disparatadas situaciones. La película está hecha a la medida de Rebel Wilson, dueña de una ductilidad y de un magnetismo que no se discute, pero que a veces no encuentra la película ideal. Anne Hathaway acompaña muy bien, demostrando que sus recursos son a veces más aptos para la comedia que para el drama. Igual el film no termina de convencer, apuesta todo a sus actrices y el guión queda bastante rezagado.

Título original: The Hustle | Director: Chris Addison | Elenco: Anne Hathaway, Rebel Wilson, Alex Sharp, Sarah-Stephanie, Deano Bugatti, Deepak Anand | Género: Comedia | Origen: Estados Unidos | Duración: 117’ | **