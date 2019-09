Pollo Álvarez se confesó en Punta del Este: "Durante la soltería era desprolijo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-¿Qué te produce recibir el premio de #LosMásVistos en Uruguay?



-Me siento muy halagado. Tengo una relación de mucho amor por Uruguay y recibir este premio me gusta mucho.



-¿Cómo te llevás con los medios que cubren noticias del espectáculo y publican cosas sobre vos?, ¿te molestaste alguna vez?



-Yo me llevo bárbaro, laburo de esto. Trato de no exponer mi intimidad, entonces algunas cosas salen y otras no tanto. No me puedo enojar porque yo también doy noticias sobre otras personas y entiendo las reglas del juego. Trabajo en los medios desde hace muchos años y en general se trabaja con respeto. Sería raro que un medio, por ejemplo El País que es líder en Uruguay, publique algo con mala intención. Alguna noticia puede no gustarme, pero no me podría enojar.



-¿Estás atento a lo que se dice sobre vos?



-En general me importan mi familia y mis amigos. No le presto mucha atención a los comentarios, ni a los buenos ni a los malos. Lo que sí hago es cuando veo que se levanta algo sobre mí en algún portal, entro para ver qué dice la noticia. Alguna vez también me he sorprendido con lo que dije yo mismo, y pienso “no, ¡qué bruto!”. Yo tengo dos programas en vivo todos los días, y muchas veces uno dice cosas que piensa pero que no está bueno decirlas al aire, y se generan notas con eso. Hay que hacerse cargo. Muchas veces los protagonistas se quejan de cosas que ellos mismos dijeron, y eso no puede pasar.



-¿Cómo es tu vínculo con Punta del Este, un lugar que visitás muy seguido?



-Me gusta mucho Punta del Este, vengo desde hace más de diez años. Empecé a venir como notero cuando trabajaba en el programa Tendencia, y después vine a cubrir durante unos años para Tyc Sports. Con el tiempo pude empezar a pasar mis vacaciones en Punta del Este y cada vez que tengo tiempo me hago una escapada. En Enjoy me tratan muy bien.



-¿Cómo te sentís en este nuevo rol como moderador de debates de actualidad en el programa Nosotros a la mañana (El Trece)?



-Me gusta mucho la actualidad, siempre fui de informarme mucho. A veces la realidad es dura y me puede tocar hablar una semana seguida de un asesinato o un robo violento. Como comunicador uno tiene que centrarse en informar sin que le afecte. No es fácil, pero me gusta.



-¿Cómo es tu nueva vida de casado con Estefanía Russo?



-Es hermosa. No cambia mucho, porque ya estábamos conviviendo. El casamiento simplemente es un papel, pero lo hicimos porque queríamos celebrar el amor. Ella no pudo venir (a la fiesta de #LosMasVistos) porque se va de vacaciones con la hija, así que vine con mi mamá. Es raro porque estoy haciendo vida de casado pasando un fin de semana con mamá en Punta del Este.



-¿Cómo se lleva ella con la fama de galán que se te atribuía?



-Yo no creo que sea ningún galán, pero es cierto que han salido algunas cositas como que estuve con alguien antes que ella. La verdad es que fui disperso y desprolijo, pero ella me acepta y sabe quién soy hoy: un tipo enamorado y casado con su mujer.