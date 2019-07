Un policial uruguayo con toques de comedia negra, una familiar y una iraní con intriga

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los últimos románticos.

“El Perro” y “El Gordo” matan el tiempo en el balneario costero de Pueblo Grande fumando porro. El primero trabaja –sin muchas ganas- como jardinero de las casas que los europeos compran para venir a vivir la última parte de sus vidas; el segundo cuida un hotel abandonado propiedad de un matrimonio austríaco que solo aparece dos veces por año, lo que lo habilita a tener allí una plantación clandestina de marihuana con su amigo. Ambos se dedican también a escribir guiones de cine juntos, inspirándose en los hermanos Coen hasta en los títulos que les quieren poner. No pasa más que eso en la vida de los dos -salvo que “El Perro” tiene una esposa y dos hijos que mantener-, hasta que uno se topa con un botín de millones de euros del que parece muy sencillo apropiarse. Complica las cosas que anda un nuevo comisario en la zona, recién llegado de Montevideo. Esta coproducción argentino-uruguaya tiene de Uruguay esa idiosincrasia de los pueblitos o balnearios costeros en los que los lugareños dependen del movimiento turístico. Mientras este no existe, se mueven a su cansino ritmo. Y Argentina podríamos decir que aporta un relato que termina jugándose más al policial con toques de comedia negra que, afortunadamente, le impide caer en ese costumbrismo de historias sin final del que las películas uruguayas parecen no poder escapar. De ahí que la película se siga con mucha atención, que el guión convenza y que las vueltas de tuerca estén muy bien pensadas (más allá de que alguna se pueda adivinar). Mucho le deben a Juan Minujín y Néstor Guzzini, dos enormes actores entre los que se establece la química ideal para que el cuento llegue a buen puerto y con mucha naturalidad. Adrián Navarro también está muy bien en el personaje de policía de pueblo. Un buen programa para pasar el rato y salir conforme.

Título original: Los últimos románticos | Director: Gabriel Drak | Elenco: Juan Minujín, Néstor Guzzini, Vanesa González, Adrián Navarro, Ricardo Couto, Ernesto Liotti | Género: Comedia/ Drama | Origen: Argentina | Duración: 100’ | ***

Mi mascota es un león.

Mia vive con sus padres y su hermano en Sudáfrica, pero no está contenta, extraña su vida y a sus amigos de Londres. Su malhumor empieza a cambiar cuando aparece un cachorro de león blanco en la granja en la que la familia cría animales para venderlos a zoológicos y reservas. La adolescente y el animal se harán muy amigos, pero ella sabe que no podrá conservarlo. El problema aparece cuando se entera del verdadero destino de esos animales y se propone salvar a su amigo Charlie. Una historia sencilla, bien narrada y filmada, para poner en el tapete el tema de los animales que son comercializados para montar cacerías como atracción turística. Hay algún que otro secreto familiar que suma intriga, pero lo fundamental es la aventura que emprenden estos dos peculiares amigos. Ideal para disfrutar en familia.

Título original: Mia et le lion blanc | Director: Gilles de Maistre | Elenco: Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood, Ryan Mac Lennan | Género: Aventura/ Drama | Origen: Francia | Duración: 98’ | ***

Tres rostros.

Una actriz famosa iraní recibe el video de una chica que filmó su suicidio, decisión que tomó al no ser escuchada en su deseo de hacer películas. La actriz duda de la veracidad del video y le pide al director Panahi que la acompañe a la aldea de la suicida para comprobar la historia. Ambos emprenden esta road movie en la que son dos personajes haciendo de sí mismos o de gente como ellos, sobre todo Panahi que es realmente un director que hoy cumple arresto domiciliario por razones políticas. La historia se mete con las tradiciones, el machismo y el desprecio por las actividades vinculadas al arte porque, como algunos ancianos dicen, no curarán enfermos. Actriz y director se van topando con gente común y corriente que evidencia lo difícil que sigue siendo cumplir los sueños en algunos lugares del mundo.

Título original: Se rokh | Director: Jafar Panahi | Elenco: Jafar Panahi, Behnaz Jaffari, Maedeh Erteghaei, Narges Delaram, Marziyeh Rezaei | Género: Drama | Origen: Irán | Duración: 100’ | ***