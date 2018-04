Polanski, Spielberg y comedia francesa

Basada en hechos reales.

Delphine es una escritora exitosa que viene de publicar su último best-seller. En la firma de autógrafos conoce a Elle (ella), una misteriosa mujer que se confiesa su admiradora y la cautiva con unas pocas palabras. Delphine está en una crisis creativa, no puede avanzar más allá de la página en blanco de su computadora y ya le están pidiendo un próximo libro. Entonces Elle empieza a meterse en su vida, con invitaciones, ofreciéndose a organizarle sus actividades o simplemente escuchándola desde su experiencia de "escritora fantasma" (escritores que escriben las historias que los famosos firman como escritas por ellos. Roman Polanski hizo otro film de suspenso al respecto). A Delphine le sirve porque su pareja, un periodista literario, se va de gira a los Estados Unidos y queda un poco sola, dado que sus hijos son grandes y ya se han ido de la casa. Polanski nos entrega un nuevo thriller psicológico en el que el misterio de los personajes va envolviendo al espectador de a poco. Porque es poco lo que sabemos tanto de Delphine como de Elle, las vamos conociendo en sus interacciones y en lo que van contando, que tampoco sabemos si es cierto. Los ambientes cerrados, la música de Alexandre Desplat, y las buenas actuaciones de Emmanuelle Seigner –esposa de Polanski en la vida real- y Eva Green dan forma a un relato que, si bien no está entre lo mejor del director, cautiva de a ratos. Quizás pierda algo de encanto porque dura más de lo que debería y en un momento como que la cosa se empantana, pero el resultado final no defrauda, con un desenlace que cada uno interpretará a su manera y motivará intercambios post cine.

Título original: D'après une histoire vraie | Director: Roman Polanski | Elenco: Emmanuelle Seigner, Eva Green, Vincent Pérez, Damien Bonnard, Camille Chamoux, Josée Dayan | Género: Thriller psicológico | Origen: Francia | Duración: 110' | ***

Ready Player One

Año 2045, en un mundo distópico, Wade es uno de los tantos que escapan de la dura realidad metiéndose en Oasis, un universo virtual en el que todos pueden hacer lo que tienen ganas y tener el aspecto que deseen. Su creador dispuso que al morir, el control del lugar y su enorme fortuna pasaran a quien pudiera superar un desafío dividido en tres partes. Esa competencia es lo que cuenta esta historia en la que Steven Spielberg combina su profundo amor por el cine, con varios homenajes que dejarán contentos a los nostálgicos, con su placer por la aventura destinada al más puro entretenimiento, que cumplirá con los amantes de los efectos especiales y las propuestas que desafían a la mente y la imaginación. La diversión está asegurada de la mano de uno de los grandes directores de las últimas décadas, un hombre en continuo estado creativo.

Título original: Ready Player One | Director: Steven Spielberg | Elenco: Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn, Mark Rylance | Género: Aventura/Acción/Ciencia Ficción | Origen: Estados Unidos | Duración: 140' | ****

La más bella.

Lucie, que tiene 40 años y se asume como una mujer fea, viene de salir de un cáncer de mama. Mientras sus dos hermanos menores la alientan a vivir la vida, su hija adolescente casi no le habla y su madre la destrata. Por eso no se la cree cuando un hombre, que colecciona salidas de una noche, insiste en conquistarla diciéndole que ella es diferente. Ni las clases de strip-tease para elevar la autoestima que empieza a tomar por error, dictadas por una particular profesora, parecen ayudar. Comedia con toques de drama, la ópera prima de Anne-Gaëlle Daval se disfruta como una historia de superación en la que el romance tiene tanto que ver como el aprender a quererse. La comediante Florence Foresti ayuda mucho para que el relato sea tan creíble como entrañable. Para salir con espíritu optimista y una sonrisa.

Título original: De plus belle | Directora: Anne-Gaëlle Daval | Elenco: Florence Foresti, Mathieu Kassovitz, Nicole Garcia, Jonathan Cohen, Olivia Bonamy | Género: Comedia/Drama | Origen: Francia | Duración: 97' | ***