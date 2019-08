Pichu Straneo: "A todos les digo que mi esencia está en el carnaval"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-¿Qué te genera actuar en Uruguay?



-Hace un montón que no vengo a hacer teatro a Uruguay y siempre es lindo. Te puede venir a ver tu familia, amigos, los compañeros de la escuela o el liceo. Estás en tu país y está bueno mostrar lo que estás haciendo allá y como forma de agradecimiento. Mi base está en Uruguay. A todo el mundo le digo que el Carnaval fue mi esencia y le estoy eternamente agradecido, así como a los estudios que me pudo dar mi viejo de guitarra y piano. Eso se ve refljado en mi trabajo actual en Sin codificar.



-Al margen del trabajo, ¿sos de venir a Uruguay?



-Siempre que puedo vengo. Visito a mis viejos, a mi suegro, a mi cuñada y algún primo. Cuando puedo, hacemos una comida familiar para ponernos al día. Pero no vengo tan seguido como me gustaría por una cuestión laboral. La celeste está en mi corazón. Mis compañeros me joden que siempre me paso hablando de Uruguay



-De hecho, eso se ve reflejado en el programa...



-Es verdad. Hace años que estoy en Argentina, pero mi corazón es uruguayo.



-¿Tuviste que pagar derecho de piso?



-Siempre hay que pagar derecho de piso, pero en el buen sentido. De a poco hay que aprendiendo y ocupando un lugar. Cuando llegamos a Videomatch no nos conocía nadie y empezamos de cero. Había que entender nuevos códigos, pero nunca nadie nos trató mal. Al contrario. Hubo personas de mucha trayectoria que nos dieron una gran mano, como por ejemplo Miguel Ángel Rodríguez y Toti Celiberto. Ellos dos fueron muy generosos con nosotros.



-¿Hay una especie de comunidad entre los uruguayos que están trabajando en Buenos Aires?



-Sí. Tenemos un grupo de WhatsApp. Está Nicolás Cáceres, Osvaldo Laport, Sebastián Almada, Álvaro Navia, Nico Furtado, Nacho Quartino, Emiliano Brancciari, Gastón Silva, Martín Campagna... Somos una banda. Cada tanto nos juntamos y ponemos música uruguaya.



-¿Has tenido propuestas de trabajar en Uruguay?



-Sí, pero ahora es muy difícil. Tengo mi familia, mis hijos allá. Laboralmente sería muy difícil volver. Además, gracias a Dios, allá siempre tengo trabajo.



-¿Sin codificar fue como una segunda oportunidad para la generación de humoristas de Videomatch?



-Olvidate, sí. Porque en un momento se terminó todo aquellos y medio no sabíamos qué hacer. Por suerte, formamos una banda muy unida. Ahora volvemos por Net y parece que los sábado de noche en Telefé.