Picante debate por el lenguaje inclusivo

Cecilia Olivera - Periodista

Hay argumentos en contra del uso del lenguaje inclusivo por parte de lingüistas que tienen validez. Pero por otro lado pienso que el lenguaje tiene que estar al servicio de la sociedad y no al revés, no podemos estar todos esforzándonos por cumplir con normas dictadas por la RAE hasta que se dé por vencida y acepte. El lenguaje tiene que estar en función de lo que queremos expresar, y si entre los jóvenes se está utilizando la “e” como una forma de incluir a todos las identidades de género, bienvenido sea el cambio. El lenguaje tiene que ser una herramienta para comunicarnos mejor y no una limitante.

Álvaro Ahunchain - Teatrista y docente

Es lo que tiene nuestro país con su habitual doble discurso. Quieren imponer una aberración lingüística suponiendo que con eso favorecen la equidad sexual, pero simultáneamente no aparecen los recursos para hacer cumplir la Ley contra la Violencia de Género. A los uruguayos nos fascina lo superfluo y dejamos que se nos escape la tortuga en lo que realmente importa.

Sofía Rodríguez - Periodista

Para nada. La igualdad de género es un proceso social mucho mas profundo y trascendente que cambiar una “a” o una “o” por una “e”. Hay muchos ejemplos que hacen caer la lógica del uso de la “e”. Cuando digo “periodista” no me refiero a un hombre o una mujer sino a una profesión, al igual que pediatra. Cuando digo turista, es genérico, no me refiero a un hombre o una mujer. De todas formas, respeto a quién lo quiera adoptar. Entiendo, pero no comparto. Creer que el uso de la “e” nos vuelve mas justos es minimizar un problema socio cultural bastante más serio.

Lourdes Rapalín - Empresaria

Creo que hablar de lenguaje inclusivo y darle tanta trascendencia, es generar distracciones. Con tantos temas para solucionar como seguridad, salud y educación, no me parece para nada importante entrar en una discusión sobre este tema. El poner una “a” o una “e” en la forma de comunicarnos, no hace que seamos más inclusivos. Sería inclusivo, por ejemplo, que todos manejáramos lenguaje de señas. Ser inclusivo es terminar con todas las formas de discriminación, social, racial y religiosa. Ser inclusivo es aceptar al que habla o piensa diferente. Sin juzgarlo y criticarlo.