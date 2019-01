Periodistas opinan: cuál fue la noticia más importante del año

Aldo Silva.

Me cuesta seleccionar una noticia en particular. Me queda una idea general que tiene que ver con la convivencia en Uruguay. Este año 2018 quedó marcado por la violencia materializada a través de asesinatos, robos, cajeros destruidos, agresiones en el hogar, pero también, la violencia de ver que hay más gente durmiendo en las calles, especialmente en Montevideo. En este contexto los operativos policiales Mirador han sido protagonistas, entrando en lugares donde no se entraba, pero también dejando la pregunta repetida, más allá de las explicaciones ministeriales, de por qué no se hicieron antes. En este contexto de convivencia aparece el fortalecimiento de la Agenda de Derechos no exenta de debates y severos cuestionamientos, en especial por la ley trans. Pienso en 2018 y sigo viendo la brutal imagen de Bolsonaro apuñalado en plena manifestación y posteriormente ganando las elecciones. Veo a Sendic sancionado y a Luisa Cuesta muriendo sin saber la verdad sobre su hijo desaparecido.



Fernando Vilar.

Lamentablemente el hecho más significativo del 2018 es el encarcelamiento de Lula y el triunfo de Bolsonaro en Brasil. Todo muy triste, ya sea que Lula fuera un corrupto, porque eso le impidió llegar a la presidencia en momentos en que las encuestas lo daban como mandatario, o ya sea que fuera inocente y se haya comido un garrón.

Leonardo Haberkorn.

La noticia del año es la elección de Bolsonaro como presidente en Brasil, por el cambio radical que supone en el país más importante de la región.

Miguel Nogueira.

Las decenas de robos de dinero en efectivo a cajeros automáticos en medio del año de mayor afianzamiento de la inclusión financiera es para mí es la noticia del año. Millones de pesos transformados en millones de dólares, que nadie cuantificó oficialmente, transformaron a 2018 en el año con mayor cantidad de robos en efectivo en toda la historia del país. Tampoco hemos tenido la cuantificación de los cientos de miles de dólares en pérdidas por las explosiones, hechos que tampoco tenían precedentes de esa magnitud. Por último aunque ha habido algunas detenciones y procesamientos, en el barrio si hubiera sido fútbol diríamos que -por momentos- fue un “pesto” de los delincuentes.



Valeria Alonso

Por el impacto, sin lugar a dudas la noticia del año fue el procesamiento sin prisión del exvicepresidente Raúl Sendic en el marco de la megacausa Ancap, que lo llevó a renunciar a dicho cargo el pasado año. Las derivaciones del caso, además de su inhabilitación por parte del Plenario del Frente Amplio por todo el período electoral, da cuenta de un hecho histórico que seguirá generando polémica y repercusión.



Malena Castaldi

Una noticia impactante por fuera de lo político fue el asesinato del “Pelado” Roldán por parte de Pereyra en el Penal de Libertad. Las características del asesinato, que lo haya decapitado, colgado, que haya cortado partes de su cuerpo, las haya fritado y comido constituyen un caso muy fuerte, muy impresionante. Desde el punto de vista social nos mostró una situación de las cárceles que es insostenible. Se habla una y otra vez sobre si en las cárceles se rehabilita o no a la gente. Esta situación evidencia una realidad muy compleja, que es que la cárcel no cumple su función como centro de rehabilitación.