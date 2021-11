La historia de amor de María Eugenia García, de "Telemundo", que va rumbo al altar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-¿Es un casamiento aplazado por la pandemia o surgió ahora?



-La propuesta de casamiento surgió hace dos años. La idea era casarnos en 2020 pero en el contexto de la pandemia resolvimos pausarlo hasta que nos sintiéramos más seguros de poder hacerlo. Además, sabíamos que en el casamiento queríamos sí o sí bailar. Los dos somos muy divertidos y con amigos y barras de amigos en la misma sintonía. No nos imaginábamos el casamiento sin una buena pista de baila. Cuando vimos que el Ministerio daba más habilitaciones comenzamos a concretar.

-¿Cómo se conocieron?



-Fue hace cinco años. Nos conocimos a través de una pareja amiga que nos presentó. Él vivía en el exterior en ese momento porque estaba estudiando. Y después de algunos intercambios en chats, se vino a conocerme, del otro lado del mundo. Estuvimos una semana o 10 días conociéndonos y así empezó todo. Si bien es de San Carlos (Maldonado) como yo, no nos conocíamos. Después de esa “primera luna de miel”, volvió a terminar el doctorado en finanzas y a los tres o cuatro meses regresó y empezamos a convivir. Fue un amor muy intenso y fuerte.

-Raro que siendo de San Carlos los dos no se conocían…



-Porque él es más grande. Me lleva seis años y es como de otra generación.



-¿Cómo estás llevando los preparativos para boda en tiempos tan particulares?



-Divinos. Es verdad que las cosas son más complicadas por la pandemia, lo que lleva otros cuidados. Como nosotros decidimos hacer la fiesta con baile, todos los invitados tienen que tener el certificado de vacunación correspondiente y que haya el tiempo necesario que pide el ministerio desde la segunda dosis. Hay que considerar el distanciamiento entre las mesas y la ventilación del lugar. Pusimos una persona encargada de la parte sanitaria en el caso hipotético de que, ojalá que no, surja algún positivo, esa persona se va a encargar de hacer el seguimiento epidemiológico de todos los invitados. Ya tiene el contacto de todos. Como nos vamos enseguida de luna de miel, si llega a pasar algo de eso, queda una persona encargada del tema.

-¿Tuviste despedida de soltera?



-Voy cinco despedidas de soltera y me queda alguna más. Amigas de San Carlos, familia por un lado y por otro… Todavía falta de la Telemundo y de un grupo de amigas de Facultad.

-Tema vestido: ¿fue fácil o difícil la elección?



-Me entrevisté con cinco diseñadores y terminé eligiendo a Nicolás Osano. Cuando fui le mostré una idea referencia que tenía, él la vio y superó todo lo que había en esa imagen. Me hizo un vestido que es el de mis sueños. Todo lo que yo quise me lo hice. Lo ha tenido que armar y desarmar porque cada vez que voy, adelgazo. Pero contempló todo lo que le dije. Cada prueba es divina porque vamos viendo el tema del largo, de la cola, del escote. Es una persona que sabe interpretar lo que una quiere.

-¿Por qué has adelgazado tanto?



-Trabajo 13 horas por día, por suerte, y creo que eso pasa su factura. A eso se suman las idas y venidas de los preparativos.

-¿Nervios?



-Hoy nerviosa no estoy. Sí puedo decir que tengo un poco de ansiedad.

-¿La luna de miel dónde será?



-Nos vamos a Estados Unidos. Hacemos Nueva York, Washington, Orlando y Miami. Nos vamos 14 días. Agotamos toda la licencia.

-¿Sobre make up y peinado hay algo definido?



-Me va a peinar Lina Pacella y me maquilla Leonel Aita Musi. Armamos un equipo que se conoce mucho entre sí y sobre todo, son muy hermosas personas. Con Lina cada vez que voy a la peluquería nos divertimos. Leo lo mismo. Es un amigo. Son dos personas que las quiero tener conmigo minutos antes de entrar a una Iglesia. Tenerlos ahí va a ser épico.

-¿Tienen estipulado qué van a hacer?



-Con Lina tenemos todo cerrado el peinado. Y con Leo no hemos hecho pruebas pero me conoce de memoria. Me maquilla todos los días para Telemundo. Confío tanto que sé que lo que él me haga va a ser espectacular.