Los Pearson de ayer y los de hoy siguen entregando historias entrañables

La nueva temporada de This is us comienza un año después del inicio de la primera, con los hermanos Randall (Sterling K. Brown), Kate (Chrissy Metz) y Kevin (Justin Hartley) cumpliendo 37 años. Los tres están atravesando momentos claves en sus vidas.

Randall, el hermano adoptado del trío, discute con su esposa Beth (Susan Kelechi Watson) y madre de sus dos hijas, un cambio que promete impactar a toda la familia. Kate va tras su vieja pasión, que no es otra que cantar, para lo cual contará con el apoyo de su novio Toby (Chris Sullivan). Y Kevin está intentando equlibrar las demandas que le plantea Hollywood como actor con su vida amorosa, en la que tiene mucho peso Sophie (Alexandra Breckenridge).

Por supuesto que ese presente de los Pearson está muy ligado a su pasado como hijos de Jack (Milo Ventimiglia) y Rebecca (Mandy Moore), quienes iniciaron su historia en los años 80. De ellos también sabremos mucho más en este nuevo año.

La segunda temporada solo estará disponible en streaming, en la aplicación de FOX. Serán dieciocho episodios que se podrán ver todos ellos desde el próximo miércoles 16 de mayo.

Sorpresas.

Desde el primer capítulo de la primera temporada, este drama nos ha acostumbrado a las sorpresas, demostrando que todo lo que cuenta sirve para explicar algo, ya sea del pasado como del presente.

Pero las sorpresas no se agotan en las historias, sino que este año también pasarán por la presencia de invitados de lujo. Uno de ellos es el actor Sylvester Stallone, que se interpretará a sí mismo.

Para quienes no lo saben, Kevin Pearson es un actor medio pelo que intenta triunfar en algún escenario. En la TV le ha ido bien con un personaje "tonto"; en teatro probó suerte con un estilo más serio, pero no logró lo que buscaba. Ahora lo intentará en el cine, filmando una película bélica de la que participará Stallone, quien funcionará como figura paterna para el joven actor.

Lo curioso de todo esto es que Milo Ventimiglia, quien hace de padre de Kevin cuando chico, interpretó al hijo de Stallone en Rocky Balboa. Habría sido Ventimiglia quien convenció al veterano actor de estar en la serie.

Escrita y producida por Dan Fogelman (Loco y estúpido amor), This is us atesora un Globo de Oro (Actor para Sterling K. Brown), dos Emmy (Actor para Brown y Actor Invitado para Gerald McRaney) y un SAG (Mejor Elenco de Drama), además de varias nominaciones en rubros de peso, como Mejor Drama.

La primera temporada también está completa en la App de FOX, por lo que siempre se está a tiempo de engancharse con una historia que apela a lo cotidiano para abordar temas trascendentes... por lo menos a nivel de una familia como hay muchas.