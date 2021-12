Paula Echevarría: "Siento que todavía no he dado lo mejor de mí como comunicadora"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

-¿Qué es El living, el programa que estrenaste esta semana en Canal 5 de 16:00 a 18:00?



-Es un magazine de actualidad. En el primer tramo tratamos los temas del día a modo living, desde un lugar bien distendido con mis compañeros y después vamos a tener un invitado sobre algún asunto de actualidad. Se mantiene la tónica descontracturada de tratar temas de la realidad, pero no es un periodístico duro. Para eso están los informativos o el programa Periodistas. Vamos a tener contacto permanente con el informativo y también un segundo invitado que puede ser del área de la cultura o la comunicación. Con él tendremos un mano a mano más vinculado a la historia de la vida.



-Se hizo desear el estreno...



-Sí. pero no tanto. Los tiempos de preparación en TV siempre se extienden más de lo previsto. Nos ha llevado unos tres meses el trabajo de preproducción. Este tiempo nos sirvió para conocernos e ir creando la identidad del programa. El living es un programa 100% de Canal 5 y obviamente está la voz del canal en cuanto a los objetivos del programa pero también cada uno de nosotros puede poner su impronta. En mi caso, como conductora yo le voy a poner mi estilo porque es la forma que suelo trabajar.



-Has conducido diferentes tipos de programa. ¿Se parece a algo que hayas hecho?



-He tenido posibilidad de hacer programas largos, sobre todo en mi pasaje por Canal 7 Punta del Este. Capaz que en Tarde o temprano también tocaba temáticas parecidas a lo que vamos a hacer en El living. Me encanta hacer televisión, es el medio que más me gusta, pero creo que en Montevideo no tuvo hasta el momento de desarrollar una conducción como a mí me gusta y siento que debe ser. En Tarde o temprano estaba un poco más repartida la cosa, porque así era el programa. En este caso, es diferente: soy la que llevo los tiempos y me siento muy cómoda en este rol. Es donde fluyo mejor, donde me nace ser yo misma y auténtica. No sé trabajar con telepronter ni con papeles. Estudio los temas antes y después me largo a lo que surja en el aire. Confío en esa facilidad que tengo, con humildad lo digo, para manejar los tiempos televisivos.

Paula Echevarría. Foto: Santiago Cerini

-¿Te sorprendió que te llamaran de Canal 5?



-A Gerardo (Sotelo) lo conocí profesionalmente cuando fuimos compañeros en El País TV. Siempre me pareció un buen compañero y un excelente periodista. Mucho tiempo después, cuando él ya había asumido en la dirección de los medios públicos, acerqué una propuesta de programa, con un piloto. Finalmente no salió ese proyecto pero quedó el vínculo y a iniciativa de ellos, me convocaron. Tuvimos una reunión con Gerardo donde planteó la idea y luego pasaron algunos meses hasta que se concretó.



-¿Dudaste en algún momento? Canal 5 es una pantalla con sus características...



-Nunca dudé. Estoy muy tranquila porque quien está en la dirección es Gerardo Sotelo, un profesional que defiende la independencia periodística. Además, eso se me dejó claro desde un principio: no somos una voz oficialista, sino que íbamos a defender el periodismo por encima de todo. Si bien el programa en sí no va a tener contenidos de política partidaria, si llegase a darse, vamos a incluir a todas las voces.



-Tenés dos compañeros debutantes en televisión.



-Sí, Alejo Piazza es un periodista joven que tiene toda la energía, está súper conectado e informado. Tiene una salida al aire que me impresionó. Sale muy bien. Rosario Collazo viene del mundo de la relaciones internacionales y tiene gran fluidez, con una mirada muy analítica y profunda. Creo que logramos un buen equilibrio entre los tres. Además, personalmente congeniamos muy bien.



-¿Qué características tiene para vos hacer TV en la tarde?



-Es una hora de mucha compañía. Quien está mirando busca esa compañía. Me ha pasado con otras propuestas que tuve a esa hora. Pensando en eso, la conducción tiene que ser cálida, algo que ya está en mí. Lo que intento mostrar es naturalidad. Además, tengo claro que estoy ahí al servicio de la gente. Tengo que preguntar lo que el espectador preguntaría. No estoy ahí para lucirme personalmente, sino en sacar las dudas reales que pueda tener la gente. También vamos a ejercer una escucha activa, porque el programa tiene la posibilidad de recibir mensajes de todo el país, con consultas y preguntas.



-¿Cómo vivieron la primera semana?



-Con mucha ansiedad en el comienzo. La escenografía quedó impresionante. El departamento de arte trabajó muy bien y me sorprendió: es una de las escenografías más lindas en las que he trabajado. Los invitados que tuvimos en la semana fueron muy pertinentes. Estuvieron Cristina y Carmen Morán en el primer programa y los ganadores de las elecciones de BPS del domingo.



-¿Hubo nervios en el estreno?



-En realidad, confío en mí. Soy una profesional y sé hacer esto. De todas maneras, un estreno me genera ansiedad y esas cosquillas en la panza. Me encanta que suceda porque significa que estoy emocionada por algo nuevo y por el desafío de una nueva etapa. Si bien yo vengo trabajando hace mucho tiempo, siento que aún no he dejado lo mejor de mí como profesional. Percibo que ahora que ya armé mi familia, tengo ganas de hincarle el diente fuerte a mi profesión. Es el comienzo de una buena etapa: es un presentimiento o un deseo. No sé qué es lo va a pasar. Pero me siento preparada para que pase.



-Has trabajado fundamentalmente en canales privados donde lo comercial y el rating son aspectos fundamentales. En los medios públicos la ecuación es diferente. ¿Cómo crees que va a ser la adaptación?



-No pienso mucho en esas diferencias. Tengo un contrato a término y si se renueva o no, dependerá de mi trabajo. Además, llego con la postura de dar pelea. Voy a competir con los canales privados para que nuestro programa se vea. Tenemos dos productoras muy buenas y también yo me involucro. Todos queremos generar repercusión en otros medios y en las redes.



-Dejaste la radio en agosto. ¿Has extrañado?



-Sí. En realidad, en este tiempo hice conducción de eventos y contenidos para empresas. Lo que más eché en falta es la falta de televisión, que es el medio que más me gusta. Quienes me conocen saben que soy una persona tranquila, reservada y mansa en el día a día. No soy de ser el centro de atención en una reunión pero cuando se enciende la cámara, fluye toda mi parte comunicativa.