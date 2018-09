Patricia Fierro: La rubia nacional

La conductora de 38 años se reinventa como actriz y estrena la obra Cromosoma XX, que por el momento está de gira en varios puntos del país. Conduce dos programas en Canal 7 de Maldonado y ya está confirmada como conductora del Carnaval de Melo 2019. El ciclo que encabeza en Tiempo TV comenzó ahora a verse por la red para los 18 departamentos fuera de la capital. La rubia oriunda de Pando habla de su llegada nacional y también de amores. Está en pareja y “feliz de la vida” desde hace tres años con un jugador de rugby de la selección uruguaya.

—Alguien tiene que hacerlo, el programa de Tiempo TV que conducen con Andrés Airaldi, está a punto de cumplir un año. ¿Qué balance hacés del ciclo hasta el momento?

—Estamos muy contentos con el programa. Además de Tiempo.tv, ahora comenzamos a salir a través de la RED en los 18 departamentos del Interior. Va los viernes a las 23:00, un horario ideal para el programa que tiene mucho de night show. Con el fortamo estamos felices: tenemos dos invitados por programa y una banda que levanta todo al final. Han participado grupos de todos los géneros, de cumbia a rock, pop, tango o folclore. Vemos que es un programa que ha resultado. Los invitados se van contentos por las notas en las que abordamos todos los temas y con naturalidad. Viene en subida el programa y creo que hoy estamos en el punto exacto de lo que queríamos cuando empezamos.

—¿Cómo calificarías la química con Andrés?

—Muy buena. Al ser muy diferentes con los perfiles, hace que nos complementemos y que rinda la dupla en pantalla.

—En otro empredimiento para el Interior, por el momento, estás de estreno con la obra Cromosoma XX. ¿Podemos decir que el público te va a ver como nunca antes? ¿Con escenas de alto voltaje?

—No eso no (risas) Pero me van a ver como nunca me vieron, eso seguro. El título completo es Cromosoma XX, cómo funciona la mente femenina. Integro el elenco con Natalie Yoffe y Victoria Coto. Estamos en gira por el Interior y el año que viene estrenamos en Montevideo. Todo comienza cuando mi personaje (Amanda) llega a una consulta con su psicóloga y amiga, interpretada por Natalie. Amanda es una mujer que tiene mucho de mí. Es muy temperamental y enamoradiza pero tiene su carácter y le gusta resolver rápidamente las situaciones. Tiene un novio que no le termina de resolver si son o no novios y eso está al borde de sacarla de quicio.

—¿Te pasó algo así?

—En algún momento de la vida puede ser. Hoy no solo no me pasa, sino que creo que me alteraría tanto si me pasa.

—Es tu segunda obra de teatro, ¿cómo fue el proceso?

—Lindo. A mí del teatro lo que no me gustan son los ensayos y lo estructurado de seguir un guión. Siempre digo que lo mío es improvisar. Vos largame en un escenario y te hago un monólogo o un diálogo con lo que salga. En cambio, estar guionada me cuesta mucho. Pongo mucho de mí para hacerlo y me costó bastante armar este personaje de Amanda. Mis compañeras me han tenido mucha paciencia. Me cuesta, la memoria me cuesta y todo me cuesta. Pero también sé que si no doy el pie, los demás no pueden seguir la obra. Entonces es como una responsabilidad extra. Cuando estrenamos en Castillos (Rocha), hizo todo al pie de la letra pero al otro día, en San Carlos, fue cualquier cosa. De todos modos, encontré la fórmula: sé que me puedo zafar pero no me olvido de los piques para la entrada de los otros personajes. Quienes me conocen saben que soy así: un torbellino de emociones.

—En el capítulo motores, además de la conducción de El garage TV (Canal 10), te sumaste a AUVO TV. ¿Cómo fue ese desembarco?

—Muy bueno. Me convocaron para el canal de la Asociación Uruguaya de Volantes (AUVO TV). La semana pasada fue la presentación junto a mis compañeros Marcos Silva y Mario Rosa. Lo llamativo es que desde mis épocas de promotora que no iba al autódromo de El Pinar. Lo encontré renovado, muy lindo. Ahora tengo que aprender muchísimo de las categorías y de los pilotos para ir aportando en las transmisiones de las carreras. Ya en El Garage TV tuve un mano a mano con varios pilotos.

—¿Te gusta la velocidad? ¿Sos de correr?

—En una época sí. Ahora no, soy una mujer cuidadosa cuando manejo.

—En Canal 7 de Maldonado estás al frente de En patas, un programa dedicado a la difusión de la actividad de refugios y otros emprendimientos de ayuda a los animales. ¿Cómo nació esa inquietud?

—Fue una idea que armamos con Silvana Tomeo y Carlos Ramos. Además del programa de TV, que va los sábados a las 19:00, desarollamos una aplicación para que en cualquier momento sea accesible el contenido. Visitar refugios y contamos las historias anónimas de cientos de personas que de forma desinteresada se brinda a los animales. Tengo una relación bastante particular con los perros y En patas es mi granito de arena hacia la causa animalista, que la siento muy mía.

—¿Por qué?

—Tengo una relación muy participar con los perros. Debe ser porque de chica tuve a una perrita de mascota que me marcó. Nena se llamaba su muerte fue uno de los acontecimientos más tristes. En algún momento de mi vida sueño con vivir en el campo y llevarme muchos perros de la calle y darles otra clase de vida. Hoy tengo dos: Timón que lo adoptamos y Rocco...

—Que es un bulldog inglés de 1.500 dólares...

—No (risas). Es un Yoryay que me regaló una amiga. No tengo nada con las razas. Al contrario: me gustan más los perros marca perro, como se dice popularmente. Creo que son agradecido y que no tienen maldad ninguna.

—Suscribís a aquella frase de Lord Byron "cuanto más conozco al hombre, más quiero a mi perro".

—Digamos que sí.

—¿Te han decepcionado los hombres?

—Algunos sí. Otros no. Hoy por suerte estoy muy bien.

—Estás en pareja con Rodrigo un jugador de rugby de Los Teros. ¿Cómo va esa relación?

—Estamos súper bien, tiene más de tres años la relación. No convivimos por el momento pero estamos mucho tiempo juntos. Me tiene mucha paciencia. Es la persona que me baja a tierra cuando estoy muy alterada. Estoy feliz de la vida y creo que él también lo está. Cada uno apoyando el trabajo del otro.

—¿Es celoso?

—No, para nada. Y si lo es, lo maneja muy bien.

—¿Y en tu caso?

—Yo creo que soy lo justo y necesario. Pero también los años vas madurando y entendiendo un poco más. El celo un poco está bien porque es una demostración de amor. Es lo justo y necesario pero no todo el tiempo.

—En estas páginas se ve la prueba de que te animaste nuevamente a una producción de fotos con alta sensualidad...

—Sí, me cuesta un poco. No soy una enamora de mi cuerpo, pero salió, también gracias al profesionalismo del equipo.

—¿Cómo conservás la figura?

—Pura genética. El gimnasio no es lo mío. Voy dos meses y dejo. Tampoco me cuido mucho en la dieta.

A puro Carnaval en 2019

Patricia Fierro fue confirmada como la conductora del Carnaval de Melo, que irá del 2 al 9 de marzo. Esta vez apostarán a la presencia de agrupaciones invitadas de Brasil.