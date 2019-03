Patricia Fierro: La reina del carnaval de Melo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esta noche será el último desfile del Carnaval de Melo y Patricia Fierro cerrará uno de los veranos más intensos desde que se afianzó como conductora.



A punto de cumplir 39 años (el 12 de marzo) la madre de Valentina que ya tiene 21 se siente más plena que nunca. ¿Los motivos? Un presente lleno propuestas laborales y una historia de amor a la distancia con su novio rugbier, Rodrigo Silva, instalado en Texas (Estados Unidos) donde defiende al Austin Elite Rugby. Tan bien está, que se la podría comparar con el presente del Cerro Largo FC que volvió a primera y lidera el Campeonato Uruguayo.



Pero mejor ir por partes. Con Rodrigo lograron “tacklear” los prejuicios de una relación en la que ella es 12 años mayor y que ya tiene más de tres años ininterrumpidos. El 2019 es particularmente desafiante para la pareja porque, además de tener cuatro meses de contrato con el club de Texas, Silva tiene chances de disputar la Copa del Mundo con los Teros, en Japón, a partir de setiembre.



Lejos de darse por vencida, Patricia entiende que es una motivación extra. “Estoy armando mi agenda para viajar a Estados Unidos y, además, estamos pendientes si a él le toca venir a Uruguay para jugar en Los Teros y así la vamos llevando”, cuenta la rubia minutos antes de estar al frente de una nueva transmisión del Carnaval de Melo, uno de sus lugares en el mundo.



Vaya uno a saber los motivos de esa conexión tan especial de la rubia con Melo y Cerro Largo, pero el destino quiso que Rodrigo tenga a parte de su familia oriunda de ese departamento. “Desde que vine por primera vez me encantó la calidez de la gente. Me conquistó la manera que encaran en Carnaval, donde toda la gente participa de la fiesta en familia, que es la mejor manera de vivirlo”, explica.



El año pasado, cuando el Carnaval de Melo se convirtió en el Carnaval de “las calles”, porque cada uno de los famosos que asistieron fueron homenajeados por el intendente, Sergio Botana, con la entrega de un cartel simbólico con una calle (como Moria Casán), plazoleta (Orlando Petinatti), avenida (Claudia Fernández) a su nombre. Patricia no pudo asistir. Sin embargo, un Boulevard bien que podría tener su nombre.



Además de desfilar en su primera aparición en la ciudad, los desafíos de la rubia en Melo acompañaron el viraje de su carrera que pasó de ser modelo, casi en exclusividad, a una conductora ya afianzada.



En 2017, por lo pronto, Paty condujo un programa de espectáculos en Canal 12 de Melo y varias veces estuvo al frente de las transmisiones de los desfiles.



En las cinco noches de desfiles que hubo este año, a Fierro le impactó la cantidad de gente que siguió la fiesta de Momo en el mundo: hubo noches con más de 30 mil usuarios pendientes de lo que sucedía en la Avenida Saravia a través de Facebook.



“Es increíble la repercusión que tiene la transmisión desde el Facebook live, con gente comunicándose desde todas partes del mundo”, explica Patricia. Consciente de la preponderancia que tienen las redes se muestra activa en su cuenta de Instagram pero, además, trabaja en varias propuestas que empezaron por la web y hoy se insertaron en los medios tradicionales.



El caso más puntual es Alguien tiene que hacerlo, ciclo de entrevistas que conduce con Andrés Airaldi que se emite por Tiempo TV, y que desde 2018 va por la Red para todo el interior.



Además, cuando el tronar de los tambores cesa en Melo, Patricia conduce desde hace unas semanas Noche D10 (radio Carve), es la cara de un canal de la Asociación Uruguaya de Volantes (AUVO), acaba terminar una nueva temporada de verano conduciendo 7 sentidos por Canal 7 y tiene en carpeta un proyecto para tv.



Por todo esto se impone la pregunta sobre si la rubia está en su mejor momento, como el Cerro largo FC: “¿En serio Cerro Largo anda tan bien? Si querés poner eso, ponelo”, respondió.