Pablo Oyhenart, el comediante que no llegó al verano

—¿Cómo surgió el tema “No llegué al verano”?



—Como comediante, siempre estoy buscando aquellos temas con los que mas personas se puedan sentir identificadas, y como representante de los “Gorditos de alma” me percaté que no había una “Canción del verano” para nosotros. Siempre nos sentimos poco representados, tanto en los videoclips, como en las letras de las canciones. Y la idea era justamente, con el humor como motor, escribir una canción que nos represente, y que sea bailable.

—¿Qué devoluciones y repercusión has tenido?



—Devoluciones repositivas, graciosas, e inesperadas, mucha gente haciendo referencia al objetivo de la canción, con comentarios del estilo “yo tampoco llegué al verano”, o “por fin una canción que me representa”. Incluso algunos se colgaron a empezar un hashtag #PonganLaPanzaDeModa . Tambien me han llegado varios videos de seguidores tarareando o bailando el tema, y hace unos días una madre me mando un video de su hija (Rocío de 7 años) bailando la coreografía de mi canción, tremenda crack la nena y la madre. Me maté de la risa.

—¿Es tu primera incursión en algo musical para hacer humor?



—No es mi primera incursión. Me gusta cantar, también toco la guitarra (careteo) desde los 10 años y recientemente incorporé el ukelele. Soy parte del elenco de comediantes ESTOS (desde 2014) y en algunas oportunidades para nuestros espectáculos grabamos canciones y videoclips humorísticos. Para el espectáculo del 2016 llamado ESTOS EN LINEA, grabamos “Hay que aflojar” que hablaba de nuestro vicio por el celular. Y luego con Seba González, un amigo y también integrante del elenco, grabamos dos parodias a canciones de Luis Fonzi, primero “Despacito” que hacia referencia a que queríamos que el verano pase despacito, y luego la canción que saco con Demi Lovato “Échame la culpa”, yo Fonzi, y el Demi (una pinturita, vale la pena remirarlo).

—¿Cuál es tu agenda para el verano?



—Estoy en plena “Gira de Verano. El año pasado hice carnaval por primera vez en la revista House y me quede con las ganas de llevar mi show por los balnearios del Este. Este año lo puedo concretar. Hoy voy a estar en La Paloma, mañana en Punta del Diablo y la semana que viene en Montevideo y Punta del Este.

—¿Cómo te gusta disfrutar del verano?



—Soy un bicho playero, de los que no les molesta la arena y les encanta el agua. Fui muy vivo y me traje todo el verano para el Este así tengo la excusa perfecta para quedarme por acá cerca. Voy mechando mis vacaciones entre los shows. Y los días que no toca función, siempre anda por la vuelta una caipi, una siesta con Netflix de fondo y una linda tarde de playa con tejo a lo veterano.