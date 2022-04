Pablo Mestre y Martín Olaverry estrenan nuevo ciclo sobre agro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

-¿Cómo surgió el proyecto de Hablemos de agro, que estrena mañana en Canal 10?



-(Mestre) El canal nos ofreció una coproducción para hacer un programa los domingos a las 8:00 con la temática agropecuario. Lo evaluamos y propusimos un formato sobre una entrevista central, en la que los dos conductores aborden la temática del sector pero también la historia personal, política o empresarial vinculada al entrevistado en cuestión. El tema es poner al agro sobre la mesa.



-(Olaverry) El programa tiene una estructura con un entrevistado central pero además, estará la actualización de la información de mercados, el cierre de los principales indicadores y las perspectivas para la próxima semana. Los columnistas serán los mismos del portal Rurales El País.



-¿Por qué Hablemos de agro?



-(Mestre) Hace unos días escribí una columna en el diario El País donde justamente llamaba la atención sobre lo poco que se sabe en la ciudad del sector más influyente del país. Hace 40 años que me dedico al rubro pero si tú vas a la Expo Prado y observas a los niños, no es extraño que digan “qué linda vaquita” mirando un toro. No lo saben porque no se habla de agro. En uno de los países más agropecuarios que debe existir no existe educación agropecuaria. Los dos somos del Interior y esto no es una crítica al montevideano, pero desde la capital se vive de espaldas al agro.



-(Olaverry) Además de aportar información para el sector y para los empresarios, que es el principal objetivo del programa, la idea es generar y apoyar desde un medio tan masivo como la televisión, un acercamiento de la ciudad con el campo y fomentar lo que podría denominarse como “cultura agro”. En otros países, como Australia o Nueva Zelanda, la gente está mucho más involucrada con el rubro agropecuario. No es un tema de buscar culpables, pero también se pretende ese acercamiento.



-A veces los especialistas del sector hablan en términos un poco lejanos para quienes no conocen de la actividad, ¿buscan “bajar a tierra” ese lenguaje también?



-(Mestre) Sí, lo mismo hacemos cuando escribimos para el suplemento Rurales El País, buscamos el equilibrio para que haya información valiosa para quien está dentro del sector pero al mismo tiempo, contemplamos al que entiende menos.



-(Olaverry) En el programa de una hora vamos a abarcar a los protagonistas del sector en distintos rubros: ganadería, agricultura, lechería, forestación, políticas agropecuarias... Además de la información de mercados, vamos a tener un meteorólogo, José María Rodríguez. Es un profesional referente del sector.



-¿Para los dos es la primera experiencia en TV?



-(Olaverry) No. Yo estoy en VTV con Haciendo agro y ya hace algunos años había estado en Canal 10.



-(Mestre) Para mí, son mis primeros maquillajes. Estoy cómodo porque con Martín creo que hacemos un buen complemento. Nos llevamos bien porque somos distintos. Por deformación profesional a mí me gusta escribir las cosas y Martín, por la radio y la TV, tiene los tiempos en la cabeza mientras yo los tengo en los dedos. Yo digo que pienso con los dedos. Los dos estamos vinculados al sector: venimos de familia de campo, en mi caso por mis abuelos en Cerro Largo y en el suyo de Río Negro. Traemos eso desde la cuna pero después lo perfeccionamos en los medios, en mi caso en el diario El País y en el suyo en Carve y otros medios.



-¿Cómo se han sentido en los pilotos?



-(Mestre) Muy bien. Nos complementamos bien y está Manuela García Pintos en la producción, que nos marca los tiempos.



-¿A nivel de los políticos se da también esa distancia o ese desconocimiento hacia el sector?



-(Mestre) No hace tanto tiempo a un senador de la República le preguntaron por la cría de la oveja y habló de terneros. La política es un corte transversal de la sociedad y no te olvides que vivimos en un país, cuya mitad de la población vive en una ciudad.



-(Olaverry) El sector pesa mucho naturalmente en la economía pero quizás desde el punto de vista electoral, la cantidad de votos puede no ser muy significativa. Entonces, cuando los candidatos confeccionan los discursos hay una tendencia a volcarse hacia lo masivo, donde están los votos. De todos modos, creo que es una realidad que de a poco está cambiando y los políticos están acercándose más al sector.



-(Mestre) Cada gobierno también tiene su impronta. Hay gobiernos más afines al sector y otros con un foco mayor hacia otros rubros.



-¿La coyuntura de precios internacionales es buena en este momento?



-(Mestre) Es histórica. Los precios de los commodities están en un nivel histórico, lo que no quiere decir que la rentabilidad esté a los mismos niveles porque al mismo tiempo hay que considerar los costos.



-¿Está al mismo nivel del gobierno de Mujica?



-(Olaverry) Son realidades diferentes. En la época de Mujica, llegó a estar en 600 dólares, pero la situación era de menos volatilidad que ahora y los costos eran más bajos. Hoy han subido mucho los costos como el del fertilizante, por lo que la rentabilidad no es la misma. De todos modos no se puede ser llorón. Si la pregunta se refiere a si estamos en un buen momento, sí lo estamos, más allá de los costos y la volatilidad. Además, hay un gobierno que da certezas, que dice que no va a intervenir en el mercado ni aplicar cambios en materia tributaria. Eso suma.



-¿La guerra en Europa favorece a países exportadores de alimentos como Uruguay?



-(Mestre) No necesariamente. Yo diría que nunca un conflicto favorece a nadie. Además, Ucrania es uno de los mayores productores agrícolas del mundo, lo que genera incertidumbre y aumento en los costos de insumos. Además, suma incertidumbre la situación geopolítica. Nuestro principal mercado es China: ¿qué pasa si China mañana toma partido en la guerra y mañana te dice que vos lo acompañes? Europa compra los cortes más caros de carne; ¿los va a seguir comprando si está en guerra? El mercado se trata de certeza versus incertidumbre. Cuanto más certeza haya, mejor. La incertidumbre nunca es buena.