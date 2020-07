Pablo Alejandro: El Gentelman de la bachata

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-¿Cómo crees que nació tu vocación por la música?



-Sin duda por mi abuela, quien hoy me mira y cuida desde lo más alto. Ella cantaba tango en Uruguay su nombre artístico era “Marina Rey”. Mi madre también tiene una hermosa voz.



-¿Qué ha sido lo más difícil de hacerse un nombre en la música en Miami?



-Como todos sabemos, el mundo del entretenimiento no es fácil, pero más allá de todo eso lo lindo es ver cómo pude superar cada piedra que se me presentó y presenta en el camino. Como artista quiero llevar un mensaje de romanticismo al público y dejar una huella en cada escenario que pise, sea en el país que sea. Y soy de los que opino que cuando uno cree en lo que hace, todo se torna mas fácil. Es verdad que no todo es color de rosa, pero mientras uno mantenga su esencia, humildad y firmeza hacia el camino del éxito, todo fluye de manera mas fácil.



-¿Por qué “El caballero de la bachata”? ¿Cómo surgió ese apodo artístico?



-Surgió una madrugada en el Estudio de Grabación y estábamos buscando un apodo el cual fuese de la mano tanto en ingles como en español, y de ahí surgió “El Caballero de la Bachata” “The Gentleman of Bachata” También tiene que ver con la cortesía en la cual personalmente trato a los medios de comunicación y a mis seguidores. Hay que reconocer que son los medios de comunicación y seguidores seria imposible formarse como artista, y eso hay que agradecerlo en todo momento.



-¿Qué es el “tango - bachata”, el género del que sos pionero? ¿Cómo lo definirías?



-La bachata y el tango son géneros que se asemejen en las líricas de amor, desamor, despecho, romanticismo, y también en el aspecto bailable, son géneros muy románticos y sensuales, y mi idea era poder mostrar un pedacito de dónde vengo y que al interpretar mis canciones sea como que estoy hablando de mi hermoso Uruguay.



-El año próximo serás premiado en Dubai en The Orion Star Awards 2021 por tu labor musical. ¿Cómo te sentís con esa distinción?



-Difícil ponerlo en palabras, tener el privilegio de ser el primer Uruguayo el cual será galardonado en The Orion Star Awards, como el Pionero de la Bachata- Tango una vez más me da a entender que esa idea loca de mezclar Tango con Bachata, sin saber cuál sería la reacción del público, valió más que la pena. Ese galardón es más que un premio para mí; es un premio para nuestro hermoso Uruguay.



-El mundo y especialmente Estados Unidos está golpeado por la pandemia de coronavirus. ¿Cómo mantenés el contacto con el público en estos tiempos?



-Haciendo muchas conexiones en vivo por Instagram o Facebook, y interactuando con el público en diferentes formas. Son momentos difíciles para todos, y creo que brindarle a ellos un poco de música, de alegría, es lo menos que puedo hacer en agradecimiento de tantas cosas lindas que ellos siempre me dan y sin pedirme nada a cambio.



-¿Qué extrañas de Uruguay?



-Mi papá, mi hermana y me hermosa sobrina viven en Montevideo. Se extrañan muchas cosas, ir al estadio, las comidas, ir a la feria, el carnaval, ver a la murga, escuchar candombe.



-¿En qué aspecto te sentís más uruguayo?



-En muchos aspectos, en el no perder el acento que nos caracteriza, en seguir jugando al fútbol, el hacer una buena parrillada, el gritar a todo pulmón por la Celeste en cada partido que jueguen, así sea un amistoso, en escuchar una buena Charanga o Cumbia Plena; pero sobre todas las cosas en la humildad y en la garra charrúa. ¡Vamos que vamos!