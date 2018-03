Oscar a film extranjero, guitarra y realidad

Una mujer fantástica

Marina está cumpliendo años y lo celebra con su pareja, mucho mayor que ella. Pero esa misma noche, Orlando despierta sintiéndose mal, y en la clínica donde lo atienden sufre un aneurisma y muere. Marina debe comunicar la pérdida a la familia, pero el problema va más allá del anuncio en sí… Marina es una mujer transexual. La familia de Orlando lo sabe, pero conforme avanza la película queda claro que, salvo el hermano del fallecido, el resto no aprobó nunca la relación. Pero Marina es una mujer fantástica, como bien lo dice el título de esta película chilena merecidamente ganadora del Oscar a Film Extranjero. Consciente de que es la piedra en el zapato de la familia de Orlando, nunca se amedrentará frente a las sucesivas manifestaciones de desprecio, incomodidad o discriminación que sufrirá tanto de la ex esposa de Orlando como de su hijo. También deberá padecer humillaciones tales como una revisión médica para descartar la violencia física de la que se la sospecha. Daniela Vega se apropia de forma brillante de un personaje muy bien tratado por el chileno Sebastián Lelio, sin lugar a clichés, con respeto por el cuerpo cuando se lo muestra, poniendo énfasis en los sentimientos y en que se habla de seres humanos, más allá de la opción sexual que se haya hecho. Hasta se anima a intercalar imágenes oníricas muy simbólicas que no desentonan para nada, sino que contribuyen a un relato que nunca subraya y nunca se pasa de la raya. Marina tiene vida propia –es cantante de varios géneros, entre ellos el lírico- y sabe que debe dar vuelta la página, pero reivindicando su lugar en la vida del hombre que amaba. La forma cómo lo encara es realmente fantástica.

Título original: Una mujer fantástica | Director: Sebastián Lelio | Elenco: Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco, Aline Küppenheim, Amparo Noguera, Alejandro Goic | Género: Drama | Origen: Chile | Duración: 119' | ****

La guitarra vuela.

"No ha habido ni habrá un guitarrista en la historia de la música que fuera capaz de llegar tanto y tan profundamente a tanta gente con tan poco… con seis cuerdas". Palabras de Alejandro Sanz para definir al gran homenajeado de este documental: Paco de Lucía. La protagonista es su guitarra y es ella la que viaja por el mundo recogiendo la palabra de varios artistas, entre ellos los uruguayos Julio Cobelli, Ruben y Julieta Rada y el Lobo Núñez, además de la muy conquistadora música de todos ellos. También aparece la viuda del español, Gabriela Canseco, dando una visión más íntima de lo que fue la música para su esposo. Cuenta que si hubiera tenido las condiciones, hubiera preferido ser cantante; debió optar por la guitarra "y nos arruinó la vida a todos", señala en el buen sentido el argentino Luis Salinas. Muy disfrutable tanto musical como visualmente.

Título original: La guitarra vuela | Dirección y Guión: Jorge Martínez, Javier Limón | Elenco: Mariza, Magos Herrera, Alejandro Sanz, Ruben Rada, Lobo Núñez | Género: Documental/ Musical | Origen: España | Duración: 72' | ***

Más fuerte que el destino.

En la maratón de Boston de 2013, el joven Jeff Bauman fue a alentar a la chica con la que tenía una relación de idas y venidas (en ese momento estaban separados) y fue uno de los heridos del recordado atentado terrorista. Resultado: le amputaron las dos piernas. Con una madre alcohólica y un multitudinario entorno familiar más asfixiante que colaborador, Jeff parece ir cayendo de poco en una realidad angustiante. Además, se lo tilda de héroe y no entiende mucho por qué, más allá de que haya ayudado a identificar a los culpables. Jake Gyllenhaal hace lo que puede con un guión que apela mucho al cliché y que da la sensación de no avanzar. Lo más atractivo es la relación que entabla con la novia (muy bien Tatiana Maslany), que ayuda a humanizar el relato. La emoción recién aparece al final, pero no alcanza para rescatar una historia que merecía otro relato.

Título original: Stronger | Director: David Gordon Green | Elenco: Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany, Miranda Richardson, Frankie Shaw, Clancy Brown | Género: Drama | Origen: Estados Unidos | Duración: 116' | **