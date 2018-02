Dos que van por el Oscar y la de Eastwood

Lady Bird.

Christine se hace llamar "Lady Bird" y se representa como una chica con cuerpo de pájaro o un pájaro con cuerpo de chica. Es una joven que odia Sacramento, la ciudad de California en la que vive, y por ello sueña con ir a la Universidad en Nueva York. Pero su familia está sufriendo los embates de la crisis económica en un país que se está recuperando de la caída de las Torres Gemelas, dado que la historia transcurre en 2002. Como buena adolescente, choca constantemente con su madre, con la que mantiene los contrapuntos más divertidos e inteligentes de la película. No en vano ambas actrices –Saoirse Ronan y Laurie Metcalf- son candidatas al Oscar. La muy inteligente directora Greta Gerwing (nominada al Oscar por Dirección y Guión) coloca a madre e hija en situaciones cotidianas propias de su relación, en las que discuten por algo, y al instante cambian de tema y coinciden en lo que dicen. Ése es el tono de la película, una sucesión de momentos muy comunes, graciosos y llenos de frescura en el que, quizás sin darse cuenta, el espectador va asistiendo al crecimiento de Christine. La chica se enamora y se desilusiona, pierde la virginidad, se pelea con su mejor amiga y se encandila con la popular del colegio católico al que va… Parece no pasar nada trascendente, pero en realidad están pasando muchas cosas. Lady Bird es una bocanada de aire fresco en la que todo funciona y en la que son pilares fundamentales Ronan, Metcalf y Gerwing. No se va a llevar el Oscar porque no cumple con todos los requisitos que este premio por lo general demanda, pero tiene todo lo necesario para quedarse con el favor y el aplauso del público. Ganó el Globo de Oro a Mejor Comedia y Actriz.

Título original: Lady Bird | Directora: Greta Gerwig | Elenco: Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Lucas Hedges, John Karna, Beanie Feldstein, Tracy Letts, Timothée Chalamet | Género: Comedia | Origen: Estados Unidos | Duración: 94' | ****

El hilo fantasma.

Años 50, Londres. Reynolds Woodcock es un diseñador de alta costura sumamente detallista, estructurado y exigente en cuanto al protocolo a seguir en el trabajo. Su mano derecha sabe que cada tanto aparecerá una musa que inyectará energía en su espíritu creador. Pero con fecha de vencimiento, en algún momento habrá que "echarla". Las cosas cambiarán con una joven empleada de hotel de un pueblito. El relato de Paul Thomas Anderson (candidato al Oscar) es elegante, sofisticado, cuidado en los mínimos detalles. Por momentos estamos en una historia romántica y por otros en una de misterio, es difícil adivinar el desenlace y eso está bueno. Si es el adiós de Daniel Day-Lewis de la actuación (lo dijo), es bien arriba, con otra de sus enormes interpretaciones.

Título original: Phantom Thread | Director: Paul Thomas Anderson | Elenco: Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville, Richard Graham | Género: Drama | Origen: Estados Unidos | Duración: 130' | ****

15:17 Tren a París

El 21 de agosto de 2015, tres jóvenes estadounidenses frustraron un atentado terrorista en un tren rumbo a París. Para contar esta historia real, Clint Eastwood convocó a los verdaderos héroes Spencer Stone, Alek Skarlatos y Anthony Sadler- para interpretarse a sí mismos y respondieron bien, se nota poco que no son actores. Un acierto. El relato parte del día del atentado para luego ir atrás en el tiempo contando la amistad de los tres protagonistas, desde su pasado como niños problemáticos (con déficit atencional) y amantes de la guerra desde un punto de vista patriota. Bien contada pero sin la excelencia de películas anteriores, Eastwood demuestra cómo a veces los menos pensados o por los que menos se apuesta, terminan siendo los grandes salvadores. Correcta.

Título original: The 15:17 to Paris | Director: Clint Eastwood | Elenco: Spencer Stone, Anthony Sadler, Alek Skarlatos, Judy Greer, Jenna Fischer, Ray Corasani | Género: Drama basado en hechos reales | Origen: Estados Unidos | Duración: 94' | ***