Una con Oscar, una bíblica y una argentina

Yo soy Tonya

La historia es real y está contada en base a entrevistas hechas con sus verdaderos protagonistas que, en la película, son reproducidas con los actores que los interpretan como si se tratara de un falso documental. Tonya Harding, su ex marido Jeff y su madre Lavona, entre otros, cuentan detalles de la vida de la patinadora sobre hielo que llegó a ser olímpica, hizo historia al hacer un triple axe (un salto casi imposible y nunca antes concretado por una patinadora) y cayó en desgracia al verse involucrada en el atentado contra su rival, Nancy Kerrigan. La historia transita por los años 80 y 90, partiendo de la infancia de Tonya, abandonada por un padre que amaba y que huyó del hogar dejándola a merced de una madre aterradora. Allison Janney es quien asume este papel, poniéndose en la piel de una mujer temible, egoísta, estricta por demás y sin una pizca de amor por su única hija. Se llevó el Oscar a Actriz de Reparto por este papel, además del Globo de Oro, el SAG, el BAFTA y el Independent Spirit Award. Todo dicho, los ganó sin discusión. En tanto Margot Robbie fue candidata a todos esos premios en la categoría de Actriz Principal por su interpretación de Tonya, la cual hace con convicción y también bastante malicia teniendo en cuenta que esta película está abordada con mucho humor negro. Tonya no era "mala", pero tampoco un angelito, aunque si se la compara con su entorno, estaba más cerca de las alas. Una película candidata al Oscar que no se anda con sutilezas a la hora de mostrar la violencia y la crueldad, pero que las dosifica con un abordaje de comedia negra y personajes muy peculiares. Muy buena.

Título original: I, Tonya | Director: Craig Gillespie | Elenco: Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney, Caitlin Carver, Julianne Nicholson, Bojana Novakovic | Género: Comedia/ Drama | Origen: Estados Unidos | Duración: 120' | ****

María Magdalena

Hay historias que uno se pregunta por qué se vuelven a contar por quién sabe qué numero de vez si no hay un enfoque distinto. La de Jesús es una de ellas. En el caso de esta película, uno esperaría saber más sobre el personaje de María Magdalena, reconocida recientemente por la Iglesia como un apóstol más y no como la prostituta que tantas veces se dijo. Pero lo único diferente que parece ofrecer es una visión femenina de la historia varias veces representada, con una labor de Rooney Mara que realmente transmite poco y un Joaquin Phoenix correcto como Jesús, que sigue siendo la figura en torno a la que todo gira aunque pase a un primer plano una mujer que se entregó a la causa como pocas. Deja gusto a poco y mucho sigue siendo una incógnita.

Título original: Mary Magdalene | Director: Garth Davis | Elenco: Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor, Tahar Rahim, Denis Menochet, Shira Haas | Género: Drama | Origen: Estados Unidos | Duración: 120' | **

Hermia y Helena

Joven directora argentina está traduciendo al español la obra Sueño de una noche de verano, de Shakespeare, como proyecto final de la beca de un año que cursa en Nueva York. La historia se divide en capítulos que tienen que ver con los distintos personajes con los que interactúa: amigos, parejas, un padre que conoce de adulta, su hermana… La película va y viene entre el antes del viaje y el presente, para mostrar a una mujer que no termina de elegir su camino y que duda todo el tiempo qué hacer con su vida. Nada parece para siempre y al rato hay planes para toda la vida. Mediante un lenguaje coloquial en el que solo se puede reprochar que algunos diálogos suenen muy recitados, se presenta como una reflexión sobre esa edad en la que hay que definir muchas cosas y, como latinoamericanos, dejar nuestros países está entre ellas. Nada es fácil, ni cerca ni a la distancia.

Título original: Hermia & Helena | Director: Matías Piñeiro | Elenco: Agustina Muñoz, María Villar, Mati Diop, Julian Larquier, Keith Poulson, Dan Sallitt, Laura Paredes, Dustin Defa | Género: Drama | Origen: Argentina | Duración: 87' | ***