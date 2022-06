Óscar Belo y Daniel Richard le ponen sal y pimienta al fútbol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Son el agua y el aceite, el yin y el yang de La hora de los deportes. Sin proponérselo, Daniel Richard y Oscar Belo confrontan cada domingo en el emblemático programa de Canal 5, conducido en esta nueva era por Sandra Rodríguez.



Las diferencias son conceptuales y también de velocidad. “Oscar va a 100, es un torbellino y yo trato de llevarlo a 60, que se serene un poco”, asegura Daniel Richard, el mayor en esta contienda, con 44 años.



El periodista deportivo Oscar Belo (37 años) considera que más allá de las diferencias notorias, nunca la sangre llegó al río del enojo personal. “El secreto de la dupla es que en lo distinto que somos, nos llevamos muy bien”, asegura.



En líneas generales, Daniel Richard tiene una posición más empática con los jugadores de fútbol mientras que Belo suele ser crítico con el desempeño de los futbolistas en cancha. Así suelen empezar los debates más jugosos en el programa. Los otros integrantes (Jorge Da Silveira, Sebastián Giovanelli y Sandra Rodríguez) suelen hacer contrapesos y no es raro que alguno de los panelistas (en general Richard) quede solo defendiendo su posición.



“En este tipo de programas, como La hora… uno debate y llega un momento que perdés un poco la noción que en realidad hay cámaras. Es una charla de fútbol, donde cada uno con sus posiciones”, asegura Richard.



Ambos llevan unos tres años en el panel del programa deportivo que sufrió un sacudón en marzo de 2021, con el fallecimiento de Alberto Sonsol, su histórico conductor y un verdadero genio en el arte de la polémica. Belo viene de esa misma escuela en tanto trabajó con el relator en El Espectador y Tenfield.



Sandra Rodríguez sabe muy bien revolver en las diferencias entre Richard y Belo y los “pincha” cada domingo. “Sandra tiene un perfil ideal para el programa: saca lo mejor de cada uno y da espacio a todos”, dice Belo.



Si bien los dos descartan un acuerdo previo sobre el debate, Belo asegura: “Sabemos que el programa y más a esa hora, tiene que tener un componente de entretenimiento”.



En redes sociales, los seguidores del programa suelen tomar partido por uno de los dos. “En los medios de comunicación, la devolución es bienvenida, así sea con palos y críticas. Sería mucho peor pasar inadvertidos”, asegura Belo y complementa Richard: “Como dice Kesman, con la gente todo, sin la gente nada”.



Para Belo, Richard basa su análisis de fútbol “en frases hechas que no dicen nada”. Para Richard, Belo es “un terrorista del comentario”.



En uno de los últimos debates, en los que Richard llamaba a ponerse en la piel de entrenadores y jugadores, Belo le preguntó al aire: No criticás a los técnicos, no criticás a los jugadores, no criticás a los jueces, ¿para qué carajo venís a este programa?”



Richard replicó que Belo tiene “el síndrome de periodista deportivo” que se para desde un sitial de “superioridad”. “A mí me gusta leer a los que yo considero que realmente saben. Me informo y leo.



Tienen visiones diferentes también en cuanto al esquema de juega. Belo apuesta por un futbol más virtuoso mientras que Richard se declara “resultadista”.



“¡Cómo si para ganar no haya que jugar bien!”, increpa Belo. “La lógica marca que para ganar cuanto mejor juegues, más posibilidades tenés. Puede pasar que juegues bien y pierdas, pero en línea generales no sucede ese”, añade.



Caso de la realidad: Nacional quedó eliminado de la Copa Libertadores pero esa misma noche clasificó a la Sudamericana, lo que generó el festejo de algunos futbolistas en cancha. Para Oscar Belo, este gesto estuvo “espantoso”.



Daniel Richard, en cambio, pone paños fríos. “Después hablamos con el Colo (Juan Ignacio) Ramírez y nos dijo que no fue un festejo, sino un desahogo”.



El comunicador es integrante de Locos por el fútbol y Los mismos locos (Del Sol FM), programa que se caracteriza por notas descontracturadas a los futbolistas.



En esa condición Belo argumenta la empatía de Richard con los futbolistas. “No critica a los jugadores porque después no le dan notas”.



Richard rechaza el argumento. “Hay varios que antes nos atendían y ahora que se fueran a Europa ya no responden el teléfono”. Considera que su personalidad lo inclina siempre a ponerse en el lugar del otro. “(Los jugadores) son pibes de 20, 21 o 22 años que tienen una responsabilidad que ninguno de nosotros tenía a esa edad”, añade.



Oscar Belo reconoce una virtud de Daniel Richard. “A Daniel le pasa a menudo que somos todos contra él y se la banca y maneja argumento. No estoy de acuerdo con ellos, pero los tiene”, asegura.



Proceso. Los periodistas también cruzaron visiones sobre la continuidad o no de Óscar Tabárez. En su momento, Daniel Richard defendía la permanencia del DT hasta que culminara el ciclo rumbo a Catar 2022.



Hoy, con resultados vistos, Richard valora el trabajo de Diego Alonso pero considera que el anterior entrenador se merecía otra salida.



Los dos periodistas tienen antecedentes en cancha. Daniel Richard jugó en algunos equipos de baby fútbol. Alternaba pero luego se dio cuenta de que era lo suyo. “En la cabeza tenía todo claro lo que había que hacer, pero el cuerpo no me respondía”, asegura.



Oscar Belo llegó un poco más lejos. Llegó a divisiones inferiores en Huracán Buceo pero las distancias para ir a entrenar y además, la adolescencia y “la noche”, lo llevaron a declinar una carrera deportiva. “Era bueno”.