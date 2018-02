Una al Oscar, una de acción y un policial

Las horas más oscuras.

El año pasado, Christopher Nolan contó lo ocurrido en la ciudad de Dunkerque, Francia, durante la Segunda Guerra Mundial, donde los aliados debieron lograr la evacuación de 300 mil soldados por mar con la ayuda de civiles. La película se tituló precisamente Dunkerque.

Las horas más oscuras, en tanto, se ocupa del mismo hecho pero desde el lado de quien fue responsable de las principales decisiones políticas, Winston Churchill. Ante la renuncia del Primer Ministro inglés, el pintoresco político asumió ese cargo debiendo tomar la decisión de su vida: negociar la paz con un Hitler cada vez más invencible o resistir e ir a la guerra. El tema es que esa misma disyuntiva estaba dividiendo al parlamento inglés, por lo que Churchill, más allá de lo que resolviera, debía sortear además una oposición política interna. Gary Oldman fue el elegido aquí para encarnar un personaje muchas veces llevado al cine y a la televisión. El actor no solo se pierde tras un maquillaje que lo hace irreconocible físicamente y que le demandaba muchas horas, sino que también desaparece tras un personaje que se nota que estudió al dedillo y al que le saca todo el jugo posible. Él es la película y su camino al Oscar está casi que despejado gracias a esta enorme interpretación. Ya se llevó Globo de Oro, Critic’s Choice y el premio del Sindicato de Actores; si gana el Premio de la Academia estaría redondeando una labor magistral, sin duda la mejor de una carrera que tiene muchos puntos altos. El elenco tiene otras caras destacadas, como la de Kristin Scott Thomas (como la esposa) o Lily James (su secretaria), que funcionan muy bien como secundarios que permiten pintar con más detalles la personalidad de un personaje clave en la historia universal.

Título original: Darkest hour | Director: Joe Wright | Elenco: Gary Oldman, Ben Mendelsohn, Kristin Scott Thomas, Lily James, Stephen Dillane, Richard Lumsden | Género: Drama /Historia | Origen: Reino Unido | Duración: 125' | ****

Maze Runner: Cura Mortal.

Es la despedida de la trilogía. La primera fue en un laberinto, la segunda en un desierto y ésta en la única ciudad que queda en pie en un mundo amenazado de extinción por un virus mortal. Thomas y compañía son los "inmunes" y por ello hay que estudiarlos. Ellos huyen pero uno del grupo permanece cautivo, por lo que van a su rescate. Y está Teresa, el amor del protagonista que traicionó al grupo. No es necesario haber visto las dos películas anteriores para entender lo que pasa, incluso de tanto en tanto hay diálogos que explican. Lo principal es la acción en una carrera entre "buenos" y "malos" en las que hay matices (malos con justificación, arrepentidos) que podría durar un poco menos. También hay mensajes, pero no parece lo principal de una saga que empezó muy alto, bajó en el segundo film, y terminó de forma correcta y satisfactoria.

Título original: Maze Runner: The Death Cure | Director: Wes Ball | Elenco: Dylan OBrien, Kaya Scodelario, Katherine McNamara | Género: Acción/ Ciencia Ficción | Origen: Estados Unidos| Duración: 142' | ***

Las grietas de Jara.

Hace veinte años que Pablo trabaja en el mismo estudio de arquitectos llevando una vida que no lo entusiasma. No puede construir los edificios con los que sueña y en su casa su matrimonio lo aburre, sobre todo porque su mujer se lleva mal con su hija adolescente. Un día aparece en el estudio una joven preguntando por Nelson Jara, algo que pone en alerta a Pablo y sus dos jefes (un hombre y una mujer). Evidentemente hay un secreto que comenzará a desentrañarse con el correr del film y que tiene que ver con un hombre quejándose por una grieta en su casa. La grieta real dará lugar a que se profundice la grieta metafórica en la vida de Pablo, según un relato de suspenso basado en la novela homónima de Claudia Piñeiro. La historia está bien llevada, sin muchas sorpresas, con un elenco que ayuda mucho. Martínez sorprende un poco con su look y Furriel mantiene su nivel, ambos bien secundados por Villamil, Segura y Novoa. Correcto entretenimiento.

Título original: Las grietas de Jara | Director: Nicolás Gil Lavedra | Elenco: Óscar Martínez, Joaquín Furriel, Soledad Villamil, Sara Sálamo, Laura Novoa, Santiago Segura | Género: Thriller | Origen: Argentina/España | Duración: 100' | ***