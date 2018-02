¿Qué opina sobra la posible candidatura de José Mujica?

Fernando Vilar - periodista

No creo que sea conveniente. Me afilio a lo que piensa la mayoría, incluso su esposa. Gobernar un país no es solamente ganar las elecciones. Después tenés cinco años de fricciones, peleas, discusiones hacia adentro y hacia afuera de la fuerza política... No creo que él quiera y creo que tampoco es algo bueno para él: viajes, inauguraciones, protocolo, intervenciones públicas... ¡Y hasta sus correligionarios están pidiendo renovación!

Eleonora Navatta - periodista

Mujica durante cuatro años se dedicó a decir que él no iba a ser candidato por motivos de edad y de salud. Son razones entendibles para una persona que al momento de las elecciones va a tener 85 años. Pero todos conocemos a Mujica y sabemos que es un bicho político y que si él sentía que su partido lo necesitaba, él iba a estar a pesar de las otras cuestiones. A mí no me parece una buena idea. Es necesario que en los partidos haya recambio, que la gente joven tome el lugar de los adultos y que las mujeres también tomen lugares de responsabilidad. Sería bueno para el país que esos espacios en las próximas elecciones estén cubiertos por otras personas.

Georgina Mayo - periodista

José Mujica es un expresidente muy particular: por su forma de pensar, decir, vestir, y por seguir viviendo en su chacra cuando ejerció la presidencia. También es muy considerado fuera de Uruguay. Cada uno debe evaluar su momento. Yo no estimo que alguien sea mejor o peor para ese cargo por ser más grande o más joven o por ser hombre o mujer. La verdad es que un presidente tiene que servir al país. Si una persona es más joven pero no le sirve al país, a mí no me sirve. No tiene que ser lindo ni atleta, tiene que servir.

Marina Aguirre - comunicadora

Me encantó la presidencia de Pepe, la repercusión que generó y lo que es él como persona, con sus convicciones valores y demás. Ojalá podamos tener un nuevo líder carismático como él, pero considero que hoy en día hay que apuntar al cambio generacional. Me gustaría que se le dé lugar a un candidato más joven, y me encantaría también que haya una imagen femenina en la fórmula. Creo que Daniel Martínez y Carolina Cosse sería una dupla vencedora.