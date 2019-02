¿Qué opina de la inclusión de figuras mediáticas en el Desfile de Llamadas?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Yessy López - vedette



Yo quiero quebrar una lanza por Andy Vila. Ella tuvo la invitación extremadamente tentadora de un ícono vivo del candombe como es Kanela, era obvio que iba a acceder sin titubear. No merecía que la critiquen así. Capaz que no bailó bien, pero lo bailó como lo sintió. Salió sin tener una idea mínima y sin haber tenido tiempo para practicar. ¡Hay que tener ovarios para hacer eso! Y Andy: no le des bola a las críticas, y si te gusta el candombe, yo te enseño a bailarlo; lamento no haberte podido dar unos talleres antes de tu exposición a tanto tirano. ¡Por Dios! ¿Por qué la gente es tan mala?, ¿en qué nos hemos convertido?



Nelson Burgos - actor



El Desfile de Llamadas es una fiesta maravillosa que todos tenemos derecho a disfrutar. Pero también es gran competencia en la que los elencos se preparan durante muchos meses para llegar con el mejor nivel a la Avenida Isla de Flores. En el caso de Andy, ella fue feliz, lo disfrutó, y Kanela le dio ese lugar. Yo creo que quedó demasiado expuesta ante el virtuosismo y la sangre candombera que tiene el cuerpo de baile de Kanela. Era evidente que si la colocaban entre ellas, entre la irresistible y cruda comparación de la gente, no iba a salir bien parada. Yo me quedo con el valor que tuvo, el ángel que tiene y su sonrisa plena.



Serrana Sequeira - vedette

El Desfile de Llamadas es una manifestación sociocultural de la población afro uruguaya, y la participación en roles protagónicos de algunas figuras es un ejemplo de apropiación cultural. Pido respeto hacia un colectivo que hasta hoy es oprimido, y que en el único momento que es reconocido es en las Llamadas. Yo no me hago cargo del ensañamiento que hubo con Andy Vila, pero estoy segura de que a nadie se le ocurre participar del Ballet del Sodre si no sabe bailar. Y mientras nos ocupamos de la susceptibilidad de algunas personas, pasamos por alto expresiones como la de la comparsa M.Q.L, que muestra la situación actual del colectivo afro uruguayo.



Sergio Botana - intendente



El carnaval es libre y todo el mundo puede disfrutarlo. ¿Dónde se vio prohibir la entrada al carnaval? Las criticas a los famosos siempre fueron políticas y ahora como el hecho se dio en Montevideo la gente que habló antes no puede hablar más. Está bien que vengan famosos de otros ámbitos a participar del carnaval, así como las figuras que surgen del carnaval pasen a integrar el núcleo de los famosos que tenemos: Hay que acostumbrarse a desideologizar el carnaval porque es libre y es de todos.