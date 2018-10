¿Qué opina del buen resultado de Bolsonaro en las elecciones de Brasil?

Pablo Fernández - periodista

El pasado fin de semana hemos asistido a un exceso de opiniones en Twitter. Todo el mundo tenía algo para decir en las redes sociales. Y está bien que la gente se exprese sobre las elecciones en Brasil. Me preocupa sí el exceso de opinión de los periodistas, ya que la tarea central de esta profesión es informar y no estar haciendo juicios de valor todo el tiempo. Que muchas de las declaraciones de Bolsonaro son preocupantes, nadie tiene duda. Aterradoras! Pero más me preocupa que el periodismo se incline a una sobredosis de opiniones donde una mayoría siente que su opinión es importante para el resto. Y no lo es.

Nery Pinatto - encuestador

El triunfo de Jair Bolsonaro marca sin dudas de ninguna clase un antes y un después no solo para Brasil sino también para el resto de América del Sur. Se podría decir que el triunfo tuvo dos razones. Una reactiva: la gente se hartó de la corrupción y la soberbia de la izquierda populista. Y otra proactiva: encontraron en Bolsonaro al líder de la oportunidad. Él asumió con total sentido histórico ese liderazgo. No tengo claro si representa una nueva y fecunda semilla para el gigante norteño, pero sí un necesario pesticida...

Thais Pereira - modelo

No me sorprendió el resultado. El país está dividido. El PT fue el partido que dominó en los últimos años e hizo de la práctica mafiosa una forma de gobernar. Por el otro lado tenemos a Bolsonaro que es nuestra última esperanza por Brasil. La gente no sabe en quién confiar. El desempleo y la violencia son crecientes y la gente está cansada. Prefieren votar a Bolsonaro y caerse del caballo mañana que seguir creyendo en el cuento del PT y seguir comandados por una persona que está en la cárcel (Lula). Los brasileños queremos un cambio y lo queremos ya.

Marina Aguirre - comunicadora

Sacaron de carrera a Lula sin pruebas, que en las encuestas ganaba cómodamente. ¡Le impidieron a los brasileños votar por él! Y así creció Bolsonaro, que es deplorable. Es un horror que haya millones de personas que votaron por este fascista. Es de ultra derecha, homófobo, misógino. Está a favor de la tortura, la pena de muerte, la dictadura. La gente ve las cosas a través de los medios que agitan el fantasma de la corrupción del PT, entonces quiso votar otra cosa. Pero se fueron al otro extremo. Me da tristeza por nuestros hermanos brasileños. Ojalá ocurra un milagro, recapaciten y se den cuenta de que están tomando la peor decisión de su vida.