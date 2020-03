Los nuevos proyectos, en la radio y la televisión de Daniel Castro para este año

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La semana de Daniel Castro fue muy intensa. El domingo estuvo cubriendo el Cambio de Mando Presidencial, en una cobertura que contó con un representante de cada canal de televisión, también estrenó la nueva temporada del programa de debates de Canal 4, Todas las voces. Además se maneja muy bien en la radio donde conduce el informativo de Radio Carve al mediodía y hace un par de semanas estrenó un nuevo espacio en ese dial, los sábados a las 11.00 con Agenda Abierta, un programa que dice le generó mucho entusiasmo armarlo y se centra en el mundo del emprendedurismo en nuestro país. En esta charla, el periodista cuenta sobre esta intensa semana y su nuevo programa de radio.

—Empezaste hace un par de semanas a hacer Agenda abierta, ¿cómo te lleva ese programa que va los sábados por Radio Carve?



—Empezamos sí hace unas semanas, el 15 de febrero. Además de escucharlo en vivo, los sábados a las 11.00 lo produzco para ponerlo en un Podcast del mismo nombre en Spotify que permite eso tan práctico que es escucharlo a demanda. Son sesenta minutos de entrevistas que pretenden ir más allá de la coyuntura, son temas de innovación, desarrollo de tecnologías emprendedurismo, empresas, historias de emprendedores. También historias de fracasos que terminan en éxito. Hay una columna específica vinculada al mundo de los negocios que la desarrolla el doctor Raúl Pazos, una columna de tecnología, también la agenda verde que son segmentos relativamente estables. Y entre las entrevistas que ya hemos realizado estuvo la esposa del Presidente de la República, Lorena Ponce de León para hablar de su proyecto de emprendedurismo, también estuvo Patricia Damiani para hablar de agronegocios, Carolina Hache para hablar de la proyección de Uruguay en el comercio internacional y después algunas innovaciones uruguayas, inventos que se crean acá y que hoy tienen desarrollo en todo el mundo. La idea es asumir que en Uruguay a pesar de que la cosa se presenta como árida, pasan cosas buenas, es un oásis en medio de la zona.

Daniel Castro en "Todas las voces". Foto: Archivo

—Es visibilizar esa gente que está emprendiendo y que puede tener un espacio en el cual verse reflejado.



—Exactamente.

—¿Por qué hacer un programa de emprendedurismo?



—Se me ocurrió que era una forma de ir más allá de lo que hago habitualmente. Tengo toda la actualidad, la intensidad de la agenda, ese ritmo de vértigo que muchas veces marca la realidad política la tengo en Telenoche, después tengo el debate en Todas las Voces, tengo el informativo de la radio que me hace estar con los temas calientes. Entonces es una forma de elevarme sobre eso, sobre la cotidianeidad y saber que hay cuestiones maravillosas que están pasando en Uruguay y que merecen ser destacadas. De hecho, fijate que los programas los inicia Enrique Baliño, quien manifiesta en esa pastillita inspiracional, que está en nosotros muchas veces tener una actitud proactiva, no entrar en la queja como dice el libro de Enrique, No más pálidas, y elevarse un poco de esa situación de desencanto que tenemos con nuestras circunstancias y saber que podemos avanzar, podemos crear y estamos viviendo en un país que no es tan gris como a veces lo quieren pintar.

—Con este programa de los sábados se te llena la semana de trabajo.



—En este caso lo que hemos tratado de hacer es que sea una emisión grabada porque eso me permite tomarme el sábado, sino era demasiado. Ahí sí que busqué la foto, porque son temas relativamente atemporales, no tengo la exigencia del vivo. No tienen la urgencia de un noticiero, eso también te permite un proceso de edición que hace que luzca mejor el programa. Viste que la inmediatez de la noticia a veces no permite que se pueda contemplar como debería la estética, y en este caso sí, nos tomamos un tiempo más.

Daniel Castro también fue moderador del debate Andrade - Talvi. Foto: Marcelo Bonjour

—Y además hablando sobre uno de los temas más importantes de hoy como el emprendedurismo y las micro y pequeñas empresas de nuestro país.



—Exactamente. Fijate que he hablado de ese tema con un grupo de emprendedores que está haciendo cosas extraordinarias y decís: esto también está pasando aquí. Por ejemplo una agencia de reclutamiento de empleo empezó en Uruguay con una base muy modesta y hoy tiene locales en 34 países y va por los 70 para este año. Le ha “encontrado” trabajo a más de 170.000 personas y es uruguaya. También Javier Artigas, que todos conocemos porque fue quien salvó al escritor argentino Hernán Casciari, creó en su momento un dispositivo por el tema de la diálisis y más allá de ese invento está desarrollando una aplicación que realiza un mapeo de tu rostro para saber tus estados anímicos, con qué humor vas conduciendo, va detectando pequeños movimientos faciales para determinar tu estado anímico. Ese es un invento uruguayo que hoy lo desarrolla una startup en Israel. Es lindísimo vincularse con este mundo que tiene mucho de actualidad porque hace unos días Nicolás Albertoni nos hablaba del desafío de Uruguay ante el mundo.



—Cambiando de tema, tuviste una semana movida. ¿Cómo se vivió el cambio de mando presidencial?



—Sí, fue una jornada larga pero que tiene eso que uno es testigo de la historia. Fue una transmisión oficial con colegas tan distinguidos y apreciados. La verdad que percibo que son de esos momentos que por ahí en la trayectoria del oficio quedan marcados. Fue una linda oportunidad ver en desde las butacas de la primera fila lo que pasó que creo que a todos nos dejó un buen recuerdo.

—También fue el regreso de Todas las voces a la pantalla de Canal 4. ¿Cómo fue el regreso?



—Maravilloso porque la sensación que nos queda es que de la misma manera que nosotros extrañamos a la gente, tuvimos la sensación que el programa se instaló en la gente y nos extrañan. Nos extrañan en el sentido de los contenidos que se ofrecen. Creo que es un año importante para que Todas las voces tenga presencia en la pantalla. Se ha transformado en un programa que permite un debate por lo alto, al menos es lo que pretendemos siempre, generar masa crítica en la medida que tenemos diversidad de opiniones. Le estamos dando a la gente más información para que tomen decisiones y es un espacio esencialmente periodístico en el sentido de que estamos haciendo periodismo en la democracia, la cual ha sido muy elogiada en estos días. Creo que hay una contribución que nos parece a nosotros relevante, y estamos proyectando la segunda entrega, porque este primer programa fue especial. Tuvo la presencia de la Vicepresidente Beatriz Argimón, eso transformó un poco la dinámica del programa y de aquí en adelante volverá el formato que todos conocemos, el debate intenso.

—Lo que se genera, más allá de las opiniones, es debate, algo que parece faltar en la televisión actual.



—Ahí hemos ganado. Conrado Hughes que todos lo conocemos con sus convicciones y pensamientos liberales que lo exhibe en cada programa, él debate cada tema desde su posición. Se podrá estar de acuerdo o no, pero es innegable su conocimiento de cada tema. Y del otro lado siempre se le han enfrentado personas que estudian y conocen el tema, lo que no hace que sea un monólogo de Conrado, sino que lo confrontan con ideas y profundidad. Ahora está un exministro como José Bayardi que es una persona profunda en sus convicciones.