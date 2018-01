El nuevo perfil de Amalia Granata: "ya no me expongo"

Amalia Granata está lejos de ser la mediática sexy y de lengua filosa que saltó a la fama por romances polémicos y guerras de vedettes. El tiempo y su dedicación la convirtieron en una periodista profesional y hasta en candidata a diputada en las pasadas elecciones. La nueva Amalia descansa en Punta del Este junto a su familia y asistió a la función de prensa de Stravaganza en Enjoy Punta del Este, donde compartió sala con Susana Giménez o Cristian Castro. En diálogo con Sábado Show, la integrante de Pamela a la tarde (América) comentó que para el 2018 quiere agrandar la familia y desea que se termine la grieta política en su país.

El 2017 fue un año dorado para Amalia Granata. Consolidó su familia con Leo Squarzón y su pequeño hijo Roque y se afianzó en los medios como panelista de Pamela a la tarde, ciclo del que volverá a ser de la partida desde marzo. La figura argentina dijo presente la función vip de Stravaganza en Enjoy Punta del Este, vestida de negro y gris y acompañada por su pareja. Allí reveló a Sábado Show que en 2018 quiere volver a convertirse en mamá para darle un hermanito a Roque y a Uma, hija que tuvo con su pareja anterior, Cristian Fabbiani. "Estamos en la búsqueda. Cuando llegue, llegará", asintió. Mientras, disfruta de unas vacaciones soñadas junto a su familia. "Hicieron días increíbles. Hacemos playa a la mañana, siesta, playa de vuelta, a la tardecida pileta y si nos invitan a algún evento salimos un poco y hacemos vida de solteros", enumeró sobre su rutina esteña.

Además de su trabajo en radio y televisión, el año que se fue colocó a Granata en un lugar inédito: el de candidata a diputada por Santa Fe. La mediática alcanzó 60.000 votos dentro del Partido Popular, lo que dice fue un "empujoncito" para seguir en política. "Lo tomé como una preparación. Es una etapa que superé y ahora quiero seguir. Voy de a poco", evalúa. Y seguirá en la carrera electoral hacia 2019, seguramente junto al oficialismo. "Voy a estar en el espacio que me permita participar en lo social que es lo que me interesa. Estoy viendo, pero seguramente esté en Cambiemos", revela.

Desde su mirada política, Granata se detuvo a analizar los violentos conflictos que hubo a fin de año en el Congreso argentino. "Me pareció vergonzoso, como argentina sentí vergüenza", afirmó categórica. "No podemos pretender que no haya violencia afuera si había violencia también adentro del congreso", agregó, y deseó para este año "que la economía argentina resurja y se termine la grieta que dividió a los argentinos, tanto en el congreso como en una cena con amigos".

Hoy Granata se hace escuchar al hablar sobre los temas políticos que hacen a la agenda, pero logró acceder a ese lugar de privilegio en los medios a través de una puerta de entrada muy particular. La hoy periodista y política se hizo conocida hace 13 años como "novia" de Robbie Williams y protagonizando sensuales producciones gráficas y peleas mediáticas. "Una va creciendo. Parte de madurar es saber desarrollarse en diferentes ámbitos. Si una se queda en lo mismo que hace a los 20, va por el camino equivocado. Si sigo mostrando la cola como antes estoy en el horno". En ese sentido, Granata se vanagloria de que su pasado por aquellos programas de chimentos no haya hecho mella en su posterior carrera profesional. "La gente siempre me aceptó en cada lugar que estuve. Por eso nunca me faltó trabajo", cerró.

MADRE POR LA REVANCHA

Amalia Granata y Leo Squarzón son padres de Roque. Ahora, la madre confiesa que para 2018 buscan darle un hermanito.