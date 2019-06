La nueva versión de "Aladdín", una comedia francesa y una con Natalie Portman

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Aladdín.

Una de las historias más populares de Las mil y una noches ya tuvo una versión animada de Disney en 1992 que ganó nada menos que dos Oscar y dos Globo de Oro (Música y Canción Original en ambos casos), un Globo de Oro especial para Robin Williams por ponerle la voz al genio de la lámpara, e infinidad de reconocimientos y derivados (como musicales por todo el mundo). La misma Disney se propuso el desafío de volver a hacer esta historia, pero con seres humanos, eligiendo a Will Smith como el genio y presentando caras desconocidas pero prometedoras para los roles de Aladdín y la princesa Jasmine. El resultado es una película visualmente muy atractiva, algo que era de esperar por los escenarios en los que transcurre y la cultura de sus protagonistas. También es musicalmente muy entretenida porque no abandona su carácter musical y tiene varios números que van en ese sentido, incluyendo a su famosa canción A Whole New Word, de Alan Menken y Tim Rice. La historia es la ya conocida del joven ladrón que se enamora y enamora a la hija del sultán, al tiempo que enfrenta a un villano que se quiere apoderar del reino. En medio de eso encuentra al genio de la lámpara que le concederá tres deseos, personaje que Smith lleva adelante con simpatía y gracia. Pero hay adaptaciones a los tiempos que corren, como cambios en las letras de las canciones que eran algo estigmatizantes, o en la personalidad de la princesa Jasmine, que quiere ser la nueva sultana cuando su padre muera porque las mujeres están capacitadas para esos cargos también. Otro punto de curiosidad de esta remake era ver lo que entregaba el reconocido director Guy Ritchie, que ha dado probadas muestras que en las escenas de acción sabe lucirse. Acá confirma eso y pasa la prueba con buena nota en cuanto a la reconstrucción de una historia que es todo un clásico. Quizás podría durar unos minutos menos, pero eso no afecta el resultado.

Título original: Aladdin | Director: Guy Ritchie | Elenco: Mena Massoud, Naomi Scott, Will Smith, Chico Kenzari, Billy Magnussen, Nasim Pedrad, Numan Acar | Género: Fantasía /Musical | Origen: Estados Unidos | Duración: 128’ | ***

Nadando por un sueño.

Por momentos hace acordar a The Full Monty, la historia de los desempleados ingleses que intentan sobrevivir a la crisis laboral haciendo striptease. En este caso, las crisis son más personales: depresión por desempleo, baja autoestima, mala relación con la familia… y la salida que buscan es anotarse en un equipo de nado sincronizado masculino, con una profesora con problemas con el alcohol. Las circunstancias los llevarán a representar a Francia en una competencia internacional, pero para llegar hasta ahí habrán atravesado una serie de situaciones que exigirán que sus vidas cambien. La historia empieza algo chata, sin mucho atractivo, pero va ganando en interés y los personajes van conquistando al espectador de manera que en un momento la cosa levanta y termina siendo tan entretenida como aleccionante en muchos aspectos.

Título original: Le grand bain | Director: Gilles Lellouche | Elenco: Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Jean-Hugues Anglade, Virginie Efira | Género: Comedia | Origen: Francia | Duración: 110’ | ***

Vox Lux.

La adolescente Celeste es víctima de uno de esos tantos atentados a instituciones educativas en las que un chico entra con un arma y dispara. Son los años 90 y la joven, herida en el hecho, expresa su sentir con una canción que se convierte en el himno de una nación herida. A partir de allí, asistimos a la metamorfosis de una chica dulce y siempre protegida por su hermana mayor –la verdadera artista tras la artista-, en una cantante cínica, verborrágica y peleada con el mundo que le toca vivir en los años 2000. Una crítica a la pérdida de valores, los sinsabores de la fama y el mundo artificial que rodea a los artistas llevada adelante por un personaje poco habitual en Natalie Portman, pero que la actriz interpreta de manera convincente y lograda. Hay mucho cuidado en la puesta en escena y los detalles que dicen mucho del mundo en decadencia que se pretende mostrar.

Título original: Vox Lux | Director: Brady Corbet | Elenco: Natalie Portman, Jude Law, Raffey Cassidy, Stacy Martin, Jennifer Ehle, Susanna Guzman, Chris Banks, Matt Servitto | Género: Drama | Origen: Estados Unidos | Duración: 110’ | ***